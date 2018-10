Elección de guante blanco entre Urrutikoetxea y Ezkurdia E.M. Jueves, 1 noviembre 2018, 01:01

logroño. Elección de material sin problemas ayer en Bilbao. En juego, el billete para la final del Cuatro y Medio del día 18 en el Navarra Arena. Los aspirantes: Urrutikoetxea y Ezkurdia. No hubo quejas con el material, los dos pelotaris contentos.

«Llego bien al partido y no me importa si se endurece», reconoce Urrutikoetxea. «Soy consciente de que llevo un año muy regular y que he dado un paso en el aspecto competitivo. Para redondearlo sería muy bonito disputar esa final», se confiesa Ezkurdia. Ambos se enfrentarán el próximo domingo en Bilbao.

Darío, hoy en Tolosa

Por otro lado, el delantero riojano Darío Gómez disputa hoy en Tolosa (17.00 horas, ETB1) la final de consolación del Cuatro y Medio de Promoción. Su rival será P. Etxeberria (que en la liguilla de semifinales le ganó 22-5). Después Jaka y Zabaleta se miden a Irribarria y Ladis Galarza. Por último, otro partido de parejas. Mendizabal III y Jaunarena se enfrentarán a Elordi y a Erostarbe.

Doble sesión de aficionados

Por otro lado, los seguidores de la pelota aficionada tienen hoy una doble cita. Por la mañana, 10.30 horas, en el Adarraga, primera jornada del campeonato del Cuatro y Medio. Cuatro partidos: Montiel/Compañón, Medel /Matute IV, Mateo/Iñigo y De Pedro/Lara.

Ya por la tarde, 17. 00 horas, en el frontón de Nájera, semifinales del torneo Heras Cordón. Lerena y Sánchez se enfrentan a Picote y Artola. Más tarde, turno para Rodrigo y Javi García que verán las caras con Petite y Jorge Altuzarra.