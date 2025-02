Dos partidos decisivos

José Martínez Glera Logroño Viernes, 7 de febrero 2025, 07:48 Comenta Compartir

Este viernes comienza la penúltima jornada del Campeonato de Parejas B. Después de catorce semanas, la primera fase quedará decidida y con ella las seis parejas que pugnan por las semifinales. Las dos mejores pasarán a la liguilla directamente, mientras que las clasificadas entre la tercera y sexta plazas jugarán dos eliminatorias: tercera contra sexta y cuarta contra quinta. Las dos ganadores jugarán también las semifinales. Y en esos cuatro dúos de 'play off' se incluyen tres riojanos: Javi Zabala, Rubén Salaverri y Darío Gómez. Este último es quien más complicada tiene la clasificación a día de hoy.

Murua, que suple a Zabala y Eskuza, se han colocado cuartos en la clasificación después de enlazar tres triunfos consecutivos que les han llevado a sumar seis. Ahora bien, en estas tres victorias más recientes no ha tenido protagonismo Eskuza, sino Aldabe, su sustituto. El riojano no jugará mañana en Segura con Ezkuza por mal de manos. Lo cierto es que el final de la primera fase es terrorífico, pues mañana se miden a Senar y Elizegi, que suple a Ezkiroz, ya clasificados para semifinales desde la primera plaza, y concluirán esta serie de partidos el sábado 15 de febrero, en Bilbao, frente a Zubizarreta y Morgaetxebarria, segundos con ocho triunfos.

Es evidente que si ganan los dos partidos, juegan el 'play off'. Si solo suman un triunfo a su casillero, sus problemas pueden incrementarse ya que hay otras tres parejas igualadas a seis victorias en este momento y, además, el riojano y el alavés tiene el average en contra con Larrazabal y Salaverri y Egiguren y Bikuña. Y si bien ahora son cuartos en la clasificación por detrás de Salaberria y Gaskue, siempre quedarán por delante a igualdad de triunfos ya que les ganaron ambos enfrentamientos.

Iker Larrazabal y Rubén Salaverri ocupan la quinta plaza después de su triunfo del pasado fin de semana, que les permitió alcanzar la cifra de seis. No disfrutó de él sobre la cancha el zaguero de Fuenmayor, que suspendió a última hora y le suplió Lizeaga. Y repetirá. El alavés y Lizeaga se medirán a Salaberria y Gaskue el domingo en Eibar, a los que ya ganaron por 22-16, y el 16 de febrero a Darío y Gabirondo en San Sebastián, con quienes perdieron en el partido de la primera vuelta, 22-16. Salaverri seguirá recuperándose de las molestias que se han cruzado en su camino en estas últimas semanas.

Con un triunfo más, Larrazabal y Salaverri tienen muchas opciones de entrar en semifinales, pero necesitan al menos una victoria. Tienen el average perdido con Zabala y Eskiroz y ganado sobre Egiguren y Bikuña, que este fin de semana se miden a Bakaikoa, suplente de Zubizarreta, y Morgaetxebarria. Su clasificación depende de ellos mismos.

Peor escenario

«Tenemos dos partidos para meternos en el 'play off' y si no lo logramos, sería un poco desastre», admitía Darío Gómez el sábado, tras perder frente a Bakaikoa y Eskiroz. Estaba muy contrariado el riojano y no es la primera vez. Cinco triunfos en el torneo y séptimo junto a Gabirondo cuando han tenido la opción de ganar más partidos, caso del último. «Cuando fallas doce o quince pelotas es muy difícil llegar al veintidós porque a poco que hagan los rivales estás vendido», añadía.

Darío y Gabirondo necesitan ganar sus dos partidos, en primer lugar, y luego esperar a ver qué pasa en el resto de enfrentamientos. Salaberria y Gaskue se miden este domingo en Eibar a Larrazabal y Lizeaga (Salaverri). Los dos no pueden ganar y uno de ellos se quedará con seis triunfos. Para las cuentas del pelaire y el vasco les viene mejor la derrota del fuenmayorense, porque se miden entre sí en la última jornada y en el partido de la primera vuelta ganó el delantero de Ezcaray. Pero antes, esta tarde, Darío y Gabirondo deben enfrentarse en Estella a Agirre y Ugartemendia, eliminados y con un único triunfo, aunque en los últimos partidos se han mostrado muy combativos. Y deben ganar para llegar al próximo fin de semana con vida.