«Cada vez me dolía más y no había nada que hacer» Aretxabaleta, Altuna y los ganadores Imaz y Ezkurdia, en la entrega de premios :: justo rodríguez Martes, 25 septiembre 2018, 09:42

Jokin Altuna estaba derrotado en lo anímico. En sala de prensa, con una bolsa de hielo en el bíceps izquierdo, el campeón manomanista y del Cuatro y Medio se sinceraba: «Sentía mucha molestia en el bíceps, cada vez me dolía más y no había nada que hacer». «Tengo una pena grandísima porque a pesar de que el viernes terminamos cansados después de un partido muy duro, ambos teníamos buenas sensaciones y muchas ganas de llevarnos la final», explicaba.

A la espera de lo que dictaminen hoy las pruebas («no somos futbolistas, toca esperar», soltaba con media amarga sonrisa), Altuna no quería tirar del todo la toalla: «El Masters Codere no lo voy a jugar. El Cuatro y Medio aún no lo sé. Creo que es en balde hablar ahora».