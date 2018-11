PELOTA Diferentes hasta en las pelotas Altuna escogió cueros manejables mientras que Ezkurdia se decantó por otros fuertes de cara a la final del Cuatro y Medio V. S. LOGROÑO. Jueves, 22 noviembre 2018, 23:56

En la filosofía oriental, todo lo que existe se basa en dos conceptos complementarios y antagónicos: el yin y el yang. Fuerzas opuestas pero necesarias que equilibran el universo. También en la final del Campeonato del Cuatro y Medio se van a ver las caras dos conceptos diferentes y a la vez necesarios de un deporte que empieza a pasar página respecto al pasado y a labrarse un nuevo presente y futuro.

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia representan dos polos diferentes. Y eso se percibe hasta en las pelotas que seleccionan. Ayer, el Navarra Arena acogió una liturgia repetida pero, en este caso, novedosa, por el recinto y las dudas de cómo va a reaccionar el macro-frontón pamplonés en su primera gran final.

Los dos pelotaris sondearon entre las diez pelotas previamente elegidas por Martín Alústiza hace ya cincuenta días. Ni trampa ni cartón. Diez cueros que dejaron satisfechos a ambos contendientes y que revelaron su visión del juego. Altuna se decantó, en apenas seis minutos, por cueros más bajos, lentos y manejables. «He visto, incluso, alguna pelota más viva que en lotes para otros partidos, pero he encontrado las que me gustaban», indicaba el de Amézqueta.

Mientras, Ezkurdia escogía «pelotas fuertes, que hacen daño y andan cuando se les da». Bolas de cañón o esferas cómodas para defender y atacar con la maestría del guipuzcoano. «Cada uno tiene sus pelotas y todos contentos», resumía el navarro. En la báscula, las del vigente campeón dieron unos pesos de 104,1 gramos y 106,6, mientras que las de Ezkurdia arrojaron en la romana unos pesos de 105,8 y 106 gramos.

Incluso Ezkurdia reconoció que los buenos resultados le habían hecho variar sus preferencias a la hora de afrontar las elecciones. «Antes solía decantarme por pelota viva, pero ahora escojo otras más fuertes para intentar hacer daño con el saque. Hasta ahora me ha ido bien y a ver lo que pasa el domingo, aunque la final va a estar muy difícil», reflexionaba el de Arbizu.

Mucho público acudió ayer a acompañar a los pelotaris, aunque serán más el domingo, ya que el Navarra Arena ha vendido todas sus localidades y se espera un ambiente plenamente festivo.

Ahora, los contendientes tratan de lidiar con sus nervios para llegar a la cita físicamente preparados, pero sobre todo mentalmente. «Estoy tranquilo, aunque el domingo, ante 3.000 personas, es normal que te pongas un poco nervioso. Creo que esa tensión, ese cosquilleo, es hasta bueno sentirlo antes de jugar», reflexionaba Ezkurdia. Por su parte, Altuna, a pesar de su juventud, no quiso hablar de nervios, sólo de cuerpo: «El objetivo es no llegar cargado al domingo. Hacer más entrenamientos podría ser malo».

Favoritismo

Ineludible fue para ambos pelotaris responder sobre quién es el favorito. No tuvo empacho Altuna, el vigente campeón, tres finales consecutivas y candidato a revalidar título, en señalar a su rival: «Él podrá decir que tengo más experiencia en las finales, pero el momento de juego es lo más importante para un pelotari y yo creo que él llega mejor». «Si me ganó por 22-10 en el torneo es por algo. Ezkurdia, en los últimos tiempos, ha mejorado muchísimo. Hay campeonatos y campeonatos y en éste, ha demostrado que es el favorito», añadía.

Por su parte, Ezkurdia prefería pensar en que llega con plena confianza, pero poco más. «Lo que he hecho hasta ahora no vale para nada. Sólo valdrá lo que pase el domingo a las 18.00 horas», reflexionaba. «Sí que me doy cuenta de que lo realizado me da confianza. Veo que puedo jugar bien, que puedo rendir. Pero en contra voy a tener a un pelotari muy completo que, a los 22 años, acumula cuatro finales y juega una barbaridad», incidía.

Ambos, al ser de la misma empresa, Aspe, que está copando las últimas finales del campo profesional, vivirán el partido sin botillero. Una situación que incomoda ambos, que podrán echar de menos esa figura en momentos clave. «Él tendrá pensado su juego y yo también, esté el botillero o no. Aunque a veces resulta difícil hacerlo en las finales», aseguraba Altuna. «El domingo no habrá nadie que nos ayude. Debemos prever diferentes situaciones en el partido y luego, afrontar lo mejor posible la final», replicaba Ezkurdia.

Ambos apuran las horas de descanso para llegar enchufados a una final que se prevé igualada y con variantes. El yin y el yang. Dos estilos opuestos de los que sólo saldrá un vencedor.