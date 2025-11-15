Carmelo Loza (Baños de Río Tobía, 2004) cumple hoy un sueño que comenzó en el almacén de casa de sus abuelos y que luego pasó ... a los frontones reglamentarios. El zaguero bañejo debuta hoy como profesional y lo hace en un festival en su pueblo y jugando con Altuna III como compañero. Ahí es nada.

– Bueno, Carmelo, queda poquito para su debut como profesional. ¿Tendrá muchas ganas ya de que llegue la hora y de que pase rápido el tiempo que falta o se le está haciendo largo?

– Sí, esta semana hemos estado preparándolo muy bien. Supongo que el viernes a la noche y el mismo sábado (por hoy) a la mañana llegarán los nervios. Estamos preparados para salir a darlo todo.

– Con la semana tan ajetreada que lleva ha estado poco en Baños, pero le estarán llegando muchos mensajes de vecinos y amigos...

– Sí, sí, al final te hablan por whatsapp, te llaman, te preguntan que qué tal estás... Al final tampoco he podido estar mucho en Baños porque he estado mucho entrenando en Logroño y fuera también, con Echániz.

– Debuta en el frontón de su pueblo y formando pareja con Altuna III, el número uno del escalafón. ¿Mejor imposible?

– Sí, estoy muy contento de debutar con uno de los mejores pelotaris que ha habido. Y también te da un poco de presión porque quieres hacerlo bien jugando con una persona como esa, como Jokin Altuna. Pero también estoy tranquilo porque yo creo que él me va a saber llevar muy bien en el partido y me va a saber tranquilizar cuando me asalten los nervios o cuando falle alguna pelota.

– Tienen muy buen ambiente entre los profesionales riojanos. ¿No sé si Zabala, Darío y Salaverri le han dado algún consejo entre broma y broma?

– Sí, en la medida de lo posible intentamos entrenar juntos aunque no siempre se puede. Pero me han dicho que esté tranquilo y que ellos me van a ayudar en todo lo que puedan.

– ¿Cuáles son sus principales virtudes como zaguero?

– Yo me veo más como un pelotari seguro. Y cuando tengo oportunidad de entrar con la derecha también le doy. Pero lo que más destaco de mí es la seguridad.

– Usted es diestro, ¿pero qué tal le da con la zurda cuando le toca entrar al lado de la pared?

– Con la zurda también me defiendo muy bien. Y cada año voy mejorándola, voy corrigiendo los errores que me quedan y estoy bien con la izquierda.

– ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene jugando a pelota? ¿Son en el coqueto frontón de la plaza de Baños?

– Pues no, mis primeros recuerdos son en el almacén de casa de mis abuelos. Ahí empecé a jugar con mi abuelo. Calculo que yo tendría cuatro años. Ese año no me apunté, pero a los cinco años ya empecé a jugar y a entrenarme con el club BarberitoI. Y desde entonces hasta ahora he seguido vinculado con el club y la verdad es que estoy muy contento con ellos.

– En aficionados, ¿cuáles han sido sus principales logros, sus principales títulos?

– Pues en aficionados, mi primera chapela la gané en Benjamines. Y después ya he tenido suerte y pude ser campeón del Mundo sub-22, campeón del torneo de El Diario Vasco, del Memorial Josetxo Exandi de Lezo o del Torneo Olazar en Zaldibar. También logré la chapela en el memorial Juanito Álvarez de Egia, en el IV memorial Joaquín Plaza además del IV Torneo Parejas Reino de Nájera. Y en el Campeonato de España gané el título de Honor con el Barberito I y luego el oro en la Copa del Rey.

– Y el torneo San Isidro de su pueblo...

– Sí (risas), ese es el que más ilusión me hace.

– ¿Se siente preparado para afrontar el cambio que supone el salto al profesionalismo, por la exigencia, por el material, por el ritmo?

–Sí, una vez que saltas a la cancha es diferente porque los pelotaris todos juegan muy bien, siempre salen a ganar. Y las pelotas son también diferentes, son más vivas y van con más toque que en aficionados. Pero como he estado entrenando muchos años con los profesionales creo que llego bien. Creo que eso es una ventaja para mí. Creo que debutar con veintiún años me va a venir mejor que si hubiera debutado con dieciocho (tenía precontrato desde los dieciséis). Al final, estás más formado.

La estela de Titín III

– El debut en su pueblo (Baños de Río Tobía) y con el frontón lleno va a ser muy emotivo.

– Sí, tenemos muchas ganas, tanto yo como los que van a ir al frontón. Ahí no ha debutado ningún pelotari desde que debutó Titín III (13 de septiembre de 1992). Y por fin este 2025 ha podido debutar otro pelotari, además de Baños del Río Tobía.

– Cuando era pequeño y soñaba con ser profesional, ¿había algún pelotari que idolatrara?

– Desde pequeño me ha gustado mucho Beñat Rezusta y eso que es zurdo y yo diestro. Pero me gustaba mucho cómo jugaba. Pero también he querido ser desde pequeño como José Javier Zabaleta. Para mí Zabaleta es un referente porque le da con las dos manos mucha velocidad, es muy bonito de ver.

– Imagínese que ya es sábado, ha pasado todo y se acuesta en la cama a descansar. ¿Qué sensaciones le gustaría tener en ese momento?

– ¡Después de todo ese día! Pues me gustaría sobre todo estar contento y haber disfrutado del día, porque al final son días que no vas a vivir nunca más. Solo los puedes vivir una vez en la vida y hay que aprovecharlo. Me gustaría disfrutar con los amigos, con la familia y con toda la gente cercana.

– Su padre es un gran aficionado a la pelota y ha seguido toda su evolución como aficionado. ¿Qué le dicen en casa? ¿Le dejan tranquilo o le meten presión?

– Me dicen que salga a jugar tranquilo como salgo siempre. Es normal que tenga nervios porque ese día quieres demostrar todo. Creo que no me pondré muy nervioso porque soy un pelotari que no me suelo poner nervioso, pero bueno, esos nervios también vienen bien cuando estás ahí.

– ¿En su vida normal es una persona nerviosa?

– No, no. Yo soy un tío tranquilo.

– Este debut y todo lo que va a significar para usted y para Baños, ¿tiene alguna dedicatoria especial?

– Se lo quiero dedicar a toda la gente que ha estado ahí apoyándome. Y también a los entrenadores que me han ayudado día a día; a la Federación Riojana; también al Gobierno de La Rioja. Y luego a mis padres, a mi novia, a los familiares y sobre todo a los amigos, que son todas esas personas que te apoyan día a día para poder llegar donde estoy ahora. Sin ellos no podría haber llegado.