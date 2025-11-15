LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmelo Loza, apoyado en la pared del frontón Adarraga. Sonia Tercero

Carmelo Loza | Pelotari profesional riojano

«Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»

El zaguero de Baños de Río Tobía forma este sábado pareja con Altuna para estrenarse como profesional

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

Carmelo Loza (Baños de Río Tobía, 2004) cumple hoy un sueño que comenzó en el almacén de casa de sus abuelos y que luego pasó ... a los frontones reglamentarios. El zaguero bañejo debuta hoy como profesional y lo hace en un festival en su pueblo y jugando con Altuna III como compañero. Ahí es nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  8. 8

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10

    La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»

«Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»