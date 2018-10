PELOTA Darío se saca el billete para 'semis' El ezcarayense doblega a Elordi en un partido marcado por su dominio con el tiro inicial VÍCTOR SOTO Logroño Miércoles, 10 octubre 2018, 09:36

Misión cumplida. Darío Gómez estará en las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio de Promoción. El ezcarayense superó ayer a Elordi por un contundente 22-12 en Salvatierra. Fue el triunfo de la fe y el saque, la mejor arma del riojano en un duelo que comenzó igualado pero que Darío supo llevar a su terreno para minimizar el peligro de Elordi.

Porque ambos dedicaron los primeros tantos a probarse. Pero, en un momento clave del partido, Darío tomó el saque y se lanzó a por el triunfo. Logró colocarse 15-7. Perdió el tiro inicial al intentar seguir aprovechando la ventaja (cometió dos faltas en el partido) pero se rehizo cuando el choque empezaba a ponerse peligroso. Con el 16-11 en el tanteador, Darío retomó la iniciativa y alejó a su rival del frontis. Dio mucha velocidad a la pelota e impidió que el delantero de Mallavia entrase de aire, su verdadero peligro.

«Las sensaciones han sido buenas y las manos han acabado bien, que era lo más importante» Darío Gómez

En una tacada final, Darío encontró el premio a su esfuerzo y firmó un 22-12 que le permite por primera vez entrar en la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio. En sus dos participaciones anteriores, no había logrado ganar un partido. Tras el duelo, Darío se mostraba feliz: «Las sensaciones han sido buenas y las manos han acabado muy bien, que era lo más importante». Y es que el pelaire llegaba a la cita después de tres semanas de inactividad por un mal de manos causado en San Mateo. «Además, he sacado muy bien, aunque he cometido dos faltas porque cuando botaba le buscaba con la mirada a ver si iba a restar de aire o no y a veces eso despista», se sinceraba.

Darío comenzará la liguilla el lunes en Tolosa ante Peio Etxeberria, que doblegó ayer a Ugalde por 22-16 mientras que Bakaikoa y Peña II disputarán el otro partido de la jornada el viernes en Legutiano.