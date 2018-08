Darío se pierde el adiós a Miguel Merino Martes, 14 agosto 2018, 23:16

Darío Gómez no podía esconder ayer su desolación. No podrá jugar el viernes en su localidad natal, Ezcaray, en el partido de despedida de Miguel Merino. «Es una pena, pero si la mano no está, no se puede», explicaba el delantero pelaire. «He hablado con Miguel y le he dicho lo que pasaba y que lo sentía mucho, pero...». Y es que en el tanto cuatro del partido que jugó el lunes en Vitoria, la pelota se le metió en la mano. «Sentí como un calambrazo en la mano y le dije a David Merino que me tendría que ayudar, que no podía. Jugué todo lo que pude con la izquierda, pero las sensaciones no eran buenas», recuerda. Ahora, masajes y tratamiento para volver cuanto antes a seguir mostrando su progresión.