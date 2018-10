Darío busca las semifinales Darío, en San Mateo. Hasta hoy no había vuelto a jugar. / FERNANDO DÍAZ El ezcayarense se enfrenta hoy a Elordi en Salvatierra y un triunfo le metería en la liguilla VÍCTOR SOTO Logroño Martes, 9 octubre 2018, 08:44

El Campeonato de Promoción del Cuatro y Medio sigue siendo campeonato, de la citada distancia pero, de promoción, nada de nada. Esta tarde (17.00 horas, Salvatierra) se dirimen los dos partidos de cuartos de final que restan. Peña II y Bakaikoa ya están clasificados. Esta tarde sabrán quiénes les acompañan de los duelos Darío-Elordi y Ugalde-Peio Etxeberria. Y, se entiende (porque aún no ha sido confirmado oficialmente) que se mantendrá el formato del pasado año, con una liguilla de semifinales entre los cuatro pelotaris clasificados.

Pero para el ezcarayense Darío lo importante, más allá de las presentaciones, es ganar el partido. Y, sobre todo, recuperar las buenas sensaciones. «No he jugado desde San Mateo porque terminé justo de manos», explica. Desde entonces, apenas un par de entrenamientos de calidad en el frontón y muchas ganas. «Meto la mano sin problemas, especialmente en el resto. Me encuentro completamente recuperado», indica. Y es que restar es uno de los grandes retos de Darío. «El de Salvatierra es un frontón muy complicado. Tiene el suelo muy rápido pero la pared izquierda absorbe pelota. Hay que estar muy atento porque cualquier pelota te puede atropellar si no te pones a tiempo», asegura.

Además, el cuatro y medio se le suele atragantar al riojalteño, que disputó las ediciones del 2016 y 2015 (en las dos ediciones cayó ante Jaka, que ahora disputa los cuartos del de Primera). «Es una especialidad que me cuesta y, además, llego después de esos problemas, pero intentaré dar una alegría», incide el especialista a todo frontón. Para Darío, Elordi destaca por ser «un pelotari muy atrevido que intenta terminar los tantos lo antes posible». «Intentaré obligarle a jugar a bote y alejarle del frontis», recalca.

Además, en el festival de Salvatierra se disputará un partido de parejas y otro del cuatro y medio de Promoción entre Ugalde y Peio Etxeberria.