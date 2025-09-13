Darío busca prolongar su racha de éxito con el triunfo en la final del Masters Serie B

Septiembre es un mes que todos los pelotaris riojanos tienen señalado en rojo. Llega San Mateo y eso son palabras mayores. Sin embargo, a Darío ... Gómez este mes le pilla subido en la ola buena, la de las victorias. El delantero de Ezcaray no pierde un partido desde el mes de junio y es uno de los pelotaris más en forma del cuadro profesional.

Darío afronta esta tarde (17.30 horas, ETB1) junto a Eskiroz la final del Masters CaixaBank Serie B en la localidad de Alsasua. Enfrente estarán Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, una pareja muy solvente con un delantero en un gran momento de forma. «Los cuatro llegamos bastante bien a la final. Será una final bonita porque ellos han demostrado que están jugando bien», reconoce el riojano.

Si nos ceñimos a los números, siempre fríos y en ocasiones engañosos, Darío yEskiroz llegan a la final sin haber perdido ni un partido: siete victorias en siete partidos. «Somos una pareja que fallamos poco, somos de sumar mucho juntos, defendemos bastante y cuando hay opción de atacar y abrir hueco con la otra pareja, lo hacemos», argumentaba el delantero de Ezcaray.

Uno de los principales atractivos de la final será el duelo que se adivina en los cuadros delanteros entre Darío y Peio Etxeberria. Sin ir más lejos, el navarro fue el protagonista del partido del miércoles en Fuenterrabía apuntándose 17 tantos en el triunfo (7-22) junto a Rezusta ante Artola e Iztueta.

«Por nombre y trayectoria Peio es un pelotari que infunde mucho respeto», reconoce Darío. «Pero nosotros –prosigue– vamos a tener nuestras oportunidades y tenemos fe en nuestro juego».

El delantero riojano tiene clara la estrategia para el partido de esta tarde: «Hay que tener a Peio lejos del frontis porque cuando juega cerca del frontón te lía rápidamente».

En la zaga, Eskiroz ha firmado un gran torneo, se ha mostrado más solvente y llega en un mejor momento de forma que su contrincante de puesto Morgaetxebarria. Por aquí puede pasar una de las claves para que la pareja rijoano-navarra pueda lograr el triunfo.