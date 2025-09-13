LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío se dispone a golpear con la derecha. Justo Rodríguez
Pelota

Darío busca prolongar su racha de éxito con el triunfo en la final del Masters Serie B

El de Ezcaray juega esta tarde en Alsasua con Eskiroz contra Peio Etxeberria y Morgaetxebarria

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:32

Septiembre es un mes que todos los pelotaris riojanos tienen señalado en rojo. Llega San Mateo y eso son palabras mayores. Sin embargo, a Darío ... Gómez este mes le pilla subido en la ola buena, la de las victorias. El delantero de Ezcaray no pierde un partido desde el mes de junio y es uno de los pelotaris más en forma del cuadro profesional.

