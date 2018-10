«Le he dado muchas facilidades a Jokin» Martes, 30 octubre 2018, 09:23

Víctor Esteban se mostraba muy dolido tras su derrota. Ante las cámaras de ETB1, fue contundente: «Creía que iba a ser un partido bonito para jugar y disfrutar, pero no he disfrutado. Le he dado muchas facilidades a Jokin». El ezcarayense reconoció que no se había encontrado cómodo «desde el calentamiento». Y el partido le pasó por encima. «Ha llegado una fase en que sin hacer gran cosas se me ha ido. No estaba nada cómodo». Y se quedaba con una reflexión: «A base de palos, de cometer errores, estoy aprendiendo».