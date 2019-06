Un cuadro cada vez más joven Gorka y Sánchez cayeron ante Navarra en la final de la Copa. / L.R. La media de edad de los profesionales cae a los 25 años con solo 7 de los 47 pelotaris por encima de la treintena V. S. Jueves, 20 junio 2019, 14:26

logroño. Cada vez más rápido, cada vez más joven. Cada vez menos tiempo. La vida del pelotari profesional se ha convertido en una carrera al esprint. Si no sirves para estrella en un determinado número de años o de partidos, no hay posibilidad de prosperar en los frontones. Ya apenas quedan 'segundas' sólidos, de los que antes servían para curtir a los jóvenes debutantes. La vida de las empresas resulta de una exigencia tal que el que no destaca, pronto encuentra el camino a casa.

Los últimos ejemplos han sido Adur Lasa, que ha dicho adiós con 25 años, y Andoni Ugalde, que cuelga el fajín con 24. Es la edad clave. A día de hoy, los cuadros profesionales de Aspe y Baiko arrojan una media de edad de 25 años y apenas 20 días. En el 2016, era tres meses superior. La tendencia a la baja parece imparable, aunque ya resulte difícil concebir cómo continuar.

De momento, sólo siete de los 47 profesionales a día de hoy superan la treintena, con Aimar Olaizola como veterano incombustible. A los 39 años, él rompe la media. Tras él, Bengoetxea y Arretxe (34), Retegi Bi (33), Ibai Zabala (32), Mendizabal y Urrutikoetxea (30) son los otros que se salvan de la quema.

La plantilla de pelotaris de Baiko promedia 25,4 años por 24,6 de los deportistas de AspeEn los últimos tres años, la media de los profesionales ha caído tres meses, con Olaizola como excepción

El trabajo de clubes y cantera encuentra pronto el premio pero, en demasiadas ocasiones, el camino de ida se vuelve a retornar. Y otra vez la recalificación como aficionados, lo que permite a las federaciones ser más competitivas y celebrar festivales muy interesantes con protagonistas que, hasta hace nada, brillaban en televisión. Gorka, Cabrerizo y Matute, por ejemplo, siguen jugando. También Garfe y otras empresas se han beneficiado de esa falta de paciencia para firmar a estrellas con títulos.

El dinero y el espectáculo mandan, pero pocos pueden aguantar el ritmo de cambios de unas plantillas profesionales cada vez menos reconocibles.

Hoy, final del Cajarioja

Pero, ocurra lo que ocurra, el campo aficionado sigue puliendo perlas. Esta tarde se disputa la final de Escuelas en categoría Honor del Torneo Fundación Cajarioja. A partir de las 18 horas, en el Adarraga, los pelotaris del Barberito I (Baños) y del Club Villamediana se enfrentarán por uno de los títulos más prestigiosos y con más largo historial de la comunidad. Mañana, a partir de las 17.00 horas, el frontón Bastida de Villamediana acogerá (17.00 horas) la final de Primera entre la Escuela Castroviejo contra los promesas villametrenses.