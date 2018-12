Comienzan las bajas en el Parejas Ibai Zabala suplirá a Aretxabaleta el jueves en Tolosa en un choque entre dos combinaciones que aún no han ganado V. S. LOGROÑO. Miércoles, 5 diciembre 2018, 09:27

La tercera jornada del Campeonato de Parejas tendrá un comienzo tempranero. Será el jueves cueando se midan en Tolosa dos de las combinaciones más necesitadas. Así, Bengoetxea e Imaz se enfrentarán a Urrutikoetxea e Ibai Zabala, que suplirá a Aretxabaleta. Es la primera sustitución del torneo y se debe a los problemas en el dedo que sufrió el zaguero de Marquina durante el partido en el Frontón Bizkaia. Un corte provocó que sangrase abundantamente durante el duelo y no se va a poder recuperar esta semana. Asegarce se ha decantado por un veterano como Ibai Zabala por delante de otros nombres como el del najerino Álvaro Untoria para tratar de dar el primer punto a Mikel Urrutikoetxea. La elección de material será hoy a las 13.00 horas.

Mientras, hoy (11.00) también se escogerán las pelotas para el duelo Ezkurdia-Ladis Galarza e Irribarria-Zabaleta que se jugará el viernes en Arbizu, localidad natal de Ezkurdia.

Parejas J G P TF TC PT 1 Artola-Mariezkurrena 2 2 0 44 27 2 2 Olaizola II-Albisu 2 2 0 44 36 2 3 Altuna III-Martija 2 2 0 44 38 2 4 Elezkano II-Rezusta 2 1 1 37 28 1 5 Irribarria-Zabaleta 2 1 1 41 37 1 6 Urrutikoetxea-Aretxabaleta 2 0 2 34 44 0 7 Bengoetxea VI-Imaz 2 0 2 29 44 0 8 Ezkurdia-Galarza 2 0 2 25 44 0

Polémica en los vestuarios

Además, esta jornada estará marcada por la decisión unilateral de Asegarce de obligar a sus pelotaris a que no compartan vestuario con sus rivales en la previa de los partidos. Ese detalle propio de la pelota y siempre defendido como muestra de la grandeza y compañerismo de este deporte parece que no es acorde a los tiempos modernos. Asegarce exige a sus pelotaris que se 'aislen' a la hora de ponerse los tacos, así como no responder a la prensa durante los calentamientos previos a los partidos del torneo.