El color del dinero

La pelota no es una ciencia exacta ni una cuestión matemática. Casi siempre puede pasar de todo. Pero hay una variante que siempre se debe tener en cuenta: el dinero. Las apuestas, la cátedra, marcan las expectativas de los aficionados. Y al dinero no le gusta equivocarse.

Ayer, los corredores cantaban 100 a 30 por colorados, es decir, por Aimar Olaizola y José Javier Zabaleta. Dos nombres de relumbrón, uno de los mejores delanteros y un seguro en la zaga. Favoritos claros. Matemática pura. Dinero color sangre. Pero las cuentas no salieron. Ezkurdia e Imaz convirtieron la suma en una ecuación de tercer grado.

El delantero de Arbizu se empeñó en dar brillo al primer festival de la feria matea. A Ezkurdia se le colgó el sambenito de delantero aburrido, violento, voleador. Pero lleva años progresando hasta convertirse en un notable rematador. Y, cuando llega a Logroño, se pone la piel de puntillero fiero y valiente. Verlo resulta un placer. Ganó en el 2016 y fue finalista el pasado curso. En esta feria, lleva camino de repetir éxito. Al menos, dio ayer el primer paso junto a Imaz.

LAS FRASES Aimar Olaizola Delantero de Asegarce «He hecho el peor partido de todo el verano. Tenía el cuerpo mal, la pelota no salía... Creo que es imposible llegar a la final». José Javier Zabaleta Zaguero de Aspe «Ellos han hecho un partido de diez. Con este mal principio las cosas se ponen muy difíciles para llegar a la final». Joseba Ezkurdia Delantero de Aspe «Me gusta el Adarraga, me siento bien, cómodo. Era un partido muy difícil y sabíamos que desde el principio había que salir a tope». Ander Imaz Zaguero de Asegarce «Para zagueros como yo, jugar contra Zabaleta y Rezusta es muy complicado. Hemos dado un paso importante que no esperábamos».