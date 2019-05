PELOTA Colisión en cuartos Pulso entre Irribarria y Altuna. :: / Míkel Askasíbar Altuna e Irribarria, dos de las estrellas de Aspe, se miden hoy en San Sebastián con las semifinales del Manomanista en juego VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 3 mayo 2019, 20:12

Cuando Jokin Altuna e Iker Irribarria nacieron, en la televisión triunfaba la campaña publicitaria de una marca de coches cuyo lema ha quedado grabado en el imaginario colectivo: jóvenes aunque sobradamente preparados. Ambos pelotaris, nacidos en 1996, se han medido desde aficionados en decenas de ocasiones, pero nunca a toda la cancha. Y ahí hay un aliciente para los aficionados.

De los dos se conocen sus características. El poder de Irribarria, la maestría de Altuna; el sotamano de uno; el gancho del otro; la volea del primero, las carambolas del segundo... Todos los elementos se pondrán en juego hoy en el Atano en un encuentro que promete ser espectacular. Irribarria afronta el choque después de sufrir soberanamente ante Víctor. Pero ganó y se dio cuenta de que si no está al 200% nadie le garantiza seguir subiendo escalones. Mientras, Altuna, el vigente campeón, entra hoy (22.00 horas, ETB1) en el torneo. Siempre hay dudas en ese primer encuentro, aunque en el de Amézqueta se puede confiar.

Hoy, San Sebastián (22 00 horas, ETB1) PARTIDO Campeonato Manomanista Promoción Cuartos. Ugalde/Aranguren Campeonato Manomanista Cuartos. Altuna III/Irribarria Mendizabal III - Tolosa/Zabala - Martija Hoy, Legazpia (17 30 horas) PARTIDO Retegi Bi - Erostarbe/Alberdi - Eskiroz Víctor - Rezusta/Artola - Mariezkurrena II Hoy, Orduña (22 00 horas) PARTIDO RESULTADO Campeonato Manomanista Promoción Cuartos. Elordi/Urretabizkaia II Agirre - Albisu/Laso - Imaz

Eso sí, Irribarria no quiere cargar con la responsabilidad del favoritismo. «Él tiene ventaja porque le da más que yo y cuando le pega bien te obliga a jugar muy atrás», indicaba el de Arama. Tampoco Altuna desea salir a la cancha con más peso del debido. Vestir de rojo es un premio, no una obligación. «No estoy presionado por tener que defender el título», explicó tras la elección de material. «Quizás si me viera yo mismo como favorito, la presión sería mayor, pero cualquiera de los que estamos compitiendo puede ganar», sintetizó.

Así, se prevé una colisión de juegos, formas de entender la pelota y hasta de apariencia física de la que sólo saldrá un ganador. Un pulso entre la fuerza y el arte que promete.

Además, los frontones viven hoy una jornada repleta de festivales. En Legazpia (17.30 horas), el ezcarayense Víctor, tras quedarse muy cerca de eliminar a Irribarria, jugará con Rezusta, en una pareja poco habitual pero preciosa, para medirse a Artola y Mariezkurrena.

Y otro riojano, Javier Zabala (que juega el tercer partido de San Sebastián), estará muy atento a lo que suceda en Orduña, donde se miden Elordi y Urretabizkaia II. El ganador se enfrentará al delantero logroñés en semifinales del Manomanista de Promoción.

Hoy, pelota en Quel

La actividad profesional tiene doble cita en Quel de la mano de Garfe. A las 19.00 horas de hoy, Santxo y Urruzola se miden a Labaka y Lobato VI. El domingo los protagonistas serán Prado e Irusta contra Elizalde y Beroiz.