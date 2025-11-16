La final también se celebra
El pelotari logroñés ya había comentado que aunque perdiera iba a festejar lo vivido en el torneo
La Rioja
Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:15
Pese a que todos querían celebrar el triunfo en el Cuatro y medio de Javier Zabala, el logroñés ya había advertido que, si perdía, iba ... también a celebrar un torneo tan especial como el que ha vivido y en el que ha sido protagonista.
El riojano disfrutó en el Mesón Cid junto a familiares y amigos de una cena de celebración, como fin de fiesta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión