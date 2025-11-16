LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La final también se celebra

Ver 13 fotos
Miguel Peche

La final también se celebra

El pelotari logroñés ya había comentado que aunque perdiera iba a festejar lo vivido en el torneo

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Pese a que todos querían celebrar el triunfo en el Cuatro y medio de Javier Zabala, el logroñés ya había advertido que, si perdía, iba ... también a celebrar un torneo tan especial como el que ha vivido y en el que ha sido protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  3. 3

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  10. 10 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La final también se celebra