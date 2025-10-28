LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmelo Loza se despide ante su gente

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 22:52

El frontón Barberito I de Baños de Río Tobía se llenó el pasado viernes en la despedida de la pelota aficionada del local Carmelo Loza. Nadie en la localidad se quiso perder la última aparición del zaguero bañejo antes de dar el salto al profesionalismo el próximo 15 de noviembre en un festival que se programará en el mismo escenario.

Loza formó con Cestau mientras que enfrente estuvieron los riojanos Óscar Lerena y David Merino II. El resultado era lo de menos en una tarde muy emotiva para Carmelo Loza, que prepara con mucho mimo su debut como zaguero profesional con la empresa Aspe.

