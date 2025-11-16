LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La madre y los hermanos de Zabala, frente al Frontón Bizkaia.

La madre y los hermanos de Zabala, frente al Frontón Bizkaia. Juan Marín

Carla, la hermana de Zabala: «Pase lo que pase ya estamos muy orgullosos de él»

La familia y los amigos del pelotari se han desplazado a Bilbao para apoyarle en la final: «Ojalá llevarnos la chapela para La Rioja»

Iñaki García

Iñaki García

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Pasada la una y media de la tarde un autobús se ha asomado a las proximidades del frontón Bizkaia de Bilbao. A bordo, los ... familiares y amigos de Javier Zabala dispuestos a pasar del mejor modo posible las horas previas al choque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  4. 4 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  6. 6

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  9. 9 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Carla, la hermana de Zabala: «Pase lo que pase ya estamos muy orgullosos de él»