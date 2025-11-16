Carla, la hermana de Zabala: «Pase lo que pase ya estamos muy orgullosos de él»

Pasada la una y media de la tarde un autobús se ha asomado a las proximidades del frontón Bizkaia de Bilbao. A bordo, los ... familiares y amigos de Javier Zabala dispuestos a pasar del mejor modo posible las horas previas al choque.

Vestidos con una camiseta azul y portando numerosas banderas de La Rioja, han ido bajando del autobús al compás de cánticos de apoyo a Zabala. No faltaban entre los presentes la madre y los dos hermanos de Javi, quienes se han acercado al exterior del frontón como tres aficionados más.

Carla, una de las hermanas de Zabala reconocía a Diario LA RIOJA los nervios ante una cita tan importante. «Después de quince días teníamos ganas de que llegara hoy», ha afirmado antes de asegurar que su mayor deseo era que su hermano disfrutara del momento. «Pase lo que pase, ya estamos muy orgullosos de él», ha sentenciado. «Pero ojalá nos llevemos la chapela para La Rioja», ha añadido.

Carla se mostraba encantada del apoyo recibido por su hermano. «La Rioja en general está muy involucrada», se ha alegrado para después mostrar su confianza hasta su hermano. «Las finales están para ganarlas y creo que ha trabajado duro para conseguir llegar hasta aquí», ha apuntado. «Ha preparado a conciencia el partido y ojalá que sí, que gane», ha concluido.