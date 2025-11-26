Cara y cruz para los riojanos en el estreno del Parejas de Segunda

No se pudo estrenar en positivo Javier Zabala en el torneo de Parejas de Primera. El logroñés perdió junto a Martija contra Elordi y Zabaleta ( ... 22-13) en Beasáin.

En ese mismo escenario, abriendo el festival y en la primera jornada del campeonato de Segunda tampoco tuvo suerte el fuenmayorense Salaverri II. El zaguero riojano formaba dúo con Peña II y se quedaron en 14 ante Senar y Ugartemendia.

Corrió mejor suerte la dupla formada por Darío Gómez y Carmelo Loza. La pareja riojana de la competición disfrutó del triunfo en el frontón Adarraga en el retorno del recinto deportivo capitalino a las grandes competiciones. El pelaire y el zaguero de Baños de Río Tobía (que había debutado como profesional apenas una semana antes) doblegaron por 22-12 a Salaverria y Gaskue. De esta manera, se colocan en el grupo de cuatro parejas que han sumado en la primera jornada del Segunda.

En la siguiente jornada, que llega este fin de semana, Salaverri abre en Basauri ante Zubizarreta y Aranguren, mientras que Darío y Loza jugarán en el Astelena de Eibar contra Rekalde y Bikuña.

Lerena gana en Bilbao

En la I Liga de Naciones en frontón de 36 metros, que se está celebrando en Bilbao hasta el próximo domingo 30 de noviembre, buenas noticias para la pelota riojana. El najerino Óscar Lerena, representante de España, se impuso en un partidazo a Eñaut Lizeaga, de Euskadi, por dos jokos a uno.

El delantero riojano tuvo que remontar sobre la cancha del Bizkaia después de que el pelotari de Astigarraga se hiciera con el primer parcial con claridad por 4-10. Se repuso Lerena e igualó en el segundo joko con un apretado 10-7. Hubo que acudir por tanto al joko de desempate para dilucidar el ganador.

En un duelo marcado por la emoción, el de Nájera mostró una templanza final que acabó dándole el joko decisivo por 5-4 y el triunfo final ante Lizeaga.