LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Sonia Tercero
Pelota

Cara y cruz para los riojanos en el estreno del Parejas de Segunda

Salaverri perdió, Darío y Loza ganaron

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

No se pudo estrenar en positivo Javier Zabala en el torneo de Parejas de Primera. El logroñés perdió junto a Martija contra Elordi y Zabaleta ( ... 22-13) en Beasáin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  8. 8 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  9. 9 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  10. 10 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cara y cruz para los riojanos en el estreno del Parejas de Segunda

Cara y cruz para los riojanos en el estreno del Parejas de Segunda