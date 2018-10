Campeón y aspirante se juegan el futuro Víctor acudió ayer al Astelena antes de su duelo vital de semifinales para el domingo: «La presión es para Altuna» VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 26 octubre 2018, 09:50

Sólo va a quedar uno. Como en las grandes citas boxísticas, en el 'ring' del Astelena se van a medir el campeón y el aspirante en un combate con las semifinales como premio. El ganador llegará a la ronda donde espera Bengoetxea. El perdedor se quedará con la miel en los labios.

Ayer, ambos 'púgiles' se vieron las caras en el Astelena, como en los pesajes del boxeo pero sin malas caras ni amenazas. Sólo tensión evidente entre dos delanteros que quieren seguir adelante en el Campeonato del Cuatro y Medio.

Para Víctor Esteban se trata de un reto emocionante y para disfrutar. Sólo quiere centrarse en el partido del domingo: «Ni pienso en Bengoetxea. Primero hay que ganar al campeón del Cuatro y Medio y del Manomanista, que son palabras mayores, pero tengo una gran ilusión». Tras el partido ante Ezkurdia, se han multiplicado las dudas sobre el estado de Altuna, después de su lesión muscular en la final de San Mateo. Pero el ezcarayense no contempla otro escenario que encontrarse «con el mejor Altuna». «Hay gente que, después de ver el partido de Altuna dice que no está a tope, pero yo creo que lo que ocurre es que Ezkurdia se encuentra, a día de hoy, un peldaño por encima del resto», analiza el riojalteño. Y no escatima palabras de elogio para su rival: «Es un fenómeno, un artista de los que salen con cuentagotas, uno cada muchos años».

Por su parte, el guipuzcoano reconoció, tras la elección de material, que el choque ante Víctor será «incómodo». «Me espera un partido muy peligroso. Ante Aimar, Víctor imprimió mucho ritmo. Aimar no estaba en su mejor momento y a mí me pasa lo mismo. Rivales como Víctor no te vienen muy bien y sé que tendré que sufrir en su contra, pero de todos modos nos estamos acostumbrando a jugar partidos de este tipo», reconocía.

Altuna escogió cueros de 104,6 y 104,8 gramos, mientras que Víctor se decantó por 106,1 gramos y 104,7. «De las elecciones a las que he acudido hasta ahora, es en la que más contento salgo. Me han dado muy buenas sensaciones. Mis dos pelotas tienen chispas y son más fuertes; las suyas resultan más ligeras», sintetizaba el riojalteño.

Sin emoción en Beasáin

Por otro lado, hoy comienza la tercera jornada de liguilla de semifinales con un duelo sin emoción en el Grupo B. Bengoetxea VI y Elezkano II se ven las caras en Beasáin (21.00 horas; 22.00 horas, ETB1) en un choque al que el primero llega clasificado y el segundo, eliminado.