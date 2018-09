PELOTA Los caminos de los Merino Miguel Merino posa con su nueva camiseta. :: garfe pelota Miguel ya juega con Garfe mientras que Aspe ha intentado renegociar con David con una oferta «inaceptable» V. S. Jueves, 13 septiembre 2018, 23:53

logroño. Casi un mes después de la abrupta salida de los hermanos Miguel y David Merino de la empresa Aspe, la realidad es distinta para cada uno de ellos. El mayor ya se ha aliado con la empresa Garfe, con la que ha disputado tres partidos en la última semana. Mientras, David, el menor, ha vivido un par de semanas agitadas desde que recibió la llamada de Fernando Vidarte para replantear su futuro.

El gallote viajó a Eibar donde el máximo dirigente de Aspe le realizó una oferta para reengancharse a la promotora armera (algo que no había hecho Vidarte cuando decidió rescindir su contrato). Tras una larga conversación, el zaguero expuso una serie de peticiones que, días después, no fueron aceptadas por la empresa. «Me ofreció algo que no podía admitir. En la reunión, más allá de lo económico, que considero inaceptable pero sobre lo que podíamos haber llegado a un acuerdo, yo hablé del tema deportivo», explica el riojano.

CARTELERA Ayer, Pradejón. PARTIDO RESULTADO Prado-Merino/Titín III-Zabala 22-21 Hoy, Alberite (17 30 horas) PARTIDO Torneo Bodegas Tarón Xala-Aldave/Prado-Bergera Hoy, Lezama (19 00 horas; ETB1, 21.55 h.) PARTIDO Elordi - Martínez/Ugalde - Lasa IV Ezkurdia - Ruiz/Elezkano II - Martija

En este sentido, Merino II planteó asegurarse un número de partidos estelares para poder demostrar que continúa siendo un activo importante en los frontones. Sin embargo, esto no fue aceptado. «Jugar terceros partidos, con todo el respeto hacia esos partidos y hacia mis compañeros, no quiero», sentencia.

Mientras, Miguel se muestra contento por su paso a Garfe. «Es otra etapa, otra ilusión por jugar. Antes no tenía tantos partidos y ahora siento muchos partidos y mucha confianza. Además, el material es menos exigente que permite a los zagueros lucirnos más», asegura.

Estelar para Pedro Ruiz

Mientras, hoy se disputa en Lezama (19.00 horas; 21.55 horas, en diferido por ETB1) un festival con premio para Pedro Ruiz. El zaguero de San Asensio disputará un estelar para disfrutar. Junto a él estará Joseba Ezkurdia, campeón del Parejas, ante Elezkano II y Martija, uno de los zagueros más en forma de Aspe.

Además, en Alberite se disputa esta tarde (17.30 horas) un partido perteneciente al Torneo Bodegas Tarón. Xala y Aldave se enfrentarán al riojano Prado y a Bergera.