FERIA DE SAN MATEO El camino de Betania Jueves, 20 septiembre 2018

logroño. En el camino de Betania, Cristo pidió a Marta y María que quitaran la piedra que daba acceso al sepulcro de Lázaro. Su amigo llevaba muerto cuatro días. «Si crees, verás la gloria del Señor», les espetó Jesús. Y se hizo el milagro.

El frontón Adarraga es tierra de resurrección para Aimar Olaizola. Desde el domingo, cuando se dio a sí mismo por muerto, en Logroño se había dejado ver el diluvio universal. Una plaga, una señal. Faltaba el milagro. Olaizola, demiurgo y hacedor de prodigios, se dijo que tocaba firmar uno de los gordos. Se dijo: «Levántate y juega». Y se lo hizo saber a José Javier Zabaleta, su apóstol particular.

Duración 46 minutos Pelotazos 343 Saques Olaizola, 1; Víctor, 0. Faltas Olaizola, 0; Víctor, 0 Ganados Olaizola, 12; Zabaleta, 2; Víctor, 4; Rezusta, 0. Perdidos Olaizola, 1; Zabaleta, 1;Víctor, 2; Rezusta, 4. Marcador 7-0, 7-2, 8-2, 8-3, 12-3, 12-4, 21-4, 21-6 y 22-6. Incidencias Más de tres cuartos de entrada en el Adarraga.

De la nada al todo en un lapso de tiempo tan escaso que cuesta creerlo. Eso sí, en este milagro hubo víctimas: Víctor Esteban y Beñat Rezusta. Sus ganas no sirvieron de nada ayer. Como intentar frenar una locomotora con un dedo. Olaizola y Zabaleta se desataron y pasaron por encima de sus rivales. La lápida que se habían pintado cambió de nombre en apenas tres cuartos de hora.

LAS FRASES Aimar Olaizola Delantero «Me he encontrado mucho mejor. Por parte de los dos ha sido un partido perfecto» José Javier Zabaleta Zaguero «La clave ha estado en el inicio del partido. Les ha pasado lo que a nosotros el otro día» Víctor Esteban Delantero «Que haga Aimar dos partidos como el del otro día es muy complicado. Es una pena empezar así» Beñat Rezusta Zaguero «Ni me ponía ni la movía. Un partido para olvidar. Me he visto cansado y pensaba que no lo estaba»

Llegaban Olaizola y Zabaleta a Logroño sabiendo que el único resquicio de esperanza pasaba por un inicio demoledor. «Imposible». La palabra la empleó el de Goizueta para ponderar sus opciones de entrar en la final. Pero un imposible, para el pelotari más veterano del cuadro profesional no lo es tanto. Si el domingo no estuvo acertado, ayer sacó a relucir todas sus cualidades. Se le vio rápido, extremadamente ágil e inteligente, además de acertado en el remate. Dejadas, ganchos... todo lo que no le salió en su primera comparecencia, lo firmó ayer en el Javier Adarraga.

Y Zabaleta volvió a ser Zabaleta. Lo que significa mucho. No sólo aguantó sino que dominó a Rezusta (ayer menos explosivo, especialmente al principio, cuando cometió un par de fallos) y dio opciones a su compañero. La china le tocó a Víctor, que quería la reivindicación en el Adarraga, pero apenas pudo exhibirse. Olaizola hacía y deshacía y a él le tocaba remar a la contra. No estuvo fino en un par de remates y a pesar de todo el pundonor puesto sobre la cancha y de un pelotazo sobresaliente que incrustó a Zabaleta en el rebote, no lograba frenar la hemorragia.

El imposible era menos cuando los colorados se pusieron 7-0. Un tercio de la labor estaba ya hecha. Unos minutos después, con el 12-4, la cosa parecía aún más clara. Pero es que los colorados no bajaron el ritmo y se fueron al 21 con una tacada de nueve tantos. Espectacular Aimar, soberbio en el gancho y la dejada, mientras que Víctor corría y corría para devolver pero poco más podía hacer. Cortaba los saques porque Rezusta no estaba cómodo, mal colocado y con menos chispa de la habitual, y eso permitía al de Goizueta rematar a placer.

El ezcarayense firmó un par de ganchos al final para llegar al cartón seis. Pero poco más. Ahora esperan un milagro aún mayor. Ezkurdia e Imaz se clasificaran mañana para la final si llegan al décimo tanto; Víctor y Rezusta, si estos no lleban al tercero.

Se abrió la tarde con el claro triunfo de Peña II y Eskiroz sobre Etxeberria e Irusta (18-11). Después de un inicio parejo hasta el 11-11, el delantero azul comenzó a fallar y los colorados se fueron a por el triunfo con una tacada de siete tantos.