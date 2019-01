Untoria: «Era cambiar o seguir en un bache» Untoria y Bengoetxea, en la final del Parejas que les dio el título del 2015. / José Mari López /E.C. Álvaro Untoria se muda de Asegarce a Aspe tras siete años para «jugar partidos» | El zaguero najerino ve en la promotora eibarresa una nueva oportunidad hasta el 2021: «Tenía tanta presión que igual jugaba hasta peor» V. S. Logroño Domingo, 6 enero 2019, 11:57

Álvaro Untoria cambia de aires. El zaguero najerino, campeón del Parejas 2015 y doble semifinalista (2016 y 2017) en el torneo, cierra una trayectoria de siete años y medio con Asegarce para ponerse la camiseta de Aspe. La coyuntura de ambas empresas (una, sobrada de zagueros; la otra, necesitada) y la situación personal del riojalteño, relegado por la promotora vizcaína, han facilitado el cambio, que se va a materializar mañana en Eibar, cuando 'debute' junto a Jaka frente a Retegi Bi y Erostarbe. «Hemos hablado las tres partes y no ha habido ninguna tirantez. Todos hemos cedido un poco y creemos que es lo mejor», explica el riojano.

Untoria agradece a Asegarce «por siete años y medio» en los que ha vivido «momentos muy buenos», pero cree que lo que ahora necesita es «un nuevo reto». «Me hace mucha ilusión, este cambio quiero que sea para bien», incide. «Llego a una empresa nueva y sé que me lo tengo que ganar todo por mis méritos. Sé lo que hay y lo que quieren de mí. Mi objetivo es jugar partidos, saltar a la cancha todas las semanas para coger el nivel y la competitividad que he podido perder», añade.

Porque la situación de Untoria se había convertido en crítica. Alejado de los estelares, sus partidos se contaban con los dedos de una mano. Y el najerino, un animal competitivo, busca seguir siendo el zaguero que deslumbró en el 2015 y que aguantó mecha durante casi dos años. Un bregador nato, un pelotari de aguante y cuya raza le impedía regalar pelota alguna. Con trabajo contrarrestaba el golpe de otros rivales y conseguía abrir fisuras en los muros más imponentes. Pero para lograrlo, necesita confianza y juego. Y el de Nájera ha hecho una apuesta que va más allá del dinero. «Me guío más por lo que siento que puedo dar y por dónde quiero llegar que por lo económico», explica. «Es una apuesta que puede salir bien o mal, pero he decidido dar el paso. Era cambiar o seguir en un bache negativo del que se podía salir, claro, pero llegar a Aspe me da alas. Lo veo como algo positivo», aclara.

La promotora eibarresa le ha ofrecido a Untoria un contrato hasta el 2021, es decir, dos años y medio, algo poco habitual para los tiempos que corren. Tampoco es lo normal apostar por un zaguero de 28 años. «Es un plazo para poder jugar y demostrar, un tiempo muy de agradecer. Además, después de siete años y medio de profesional, aunque con 28 años parezco de los mayores, creo que estoy en la edad perfecta para poder jugar», reivindica.

Porque los últimos tiempos han sido un martirio para el riojano. «Después de superar mi lesión en las manos, desde San Mateo he jugado todo lo que la empresa me ha dicho, pero por decisión técnica no ha sido mucho», se sincera.

En Aspe, después de la salida de David Merino, su nombre será uno de los primeros en sonar si se necesita una sustitución en el Parejas. Su ilusión por volver a la élite está intacta. «Me sentía muy forzado a demostrar que podía estar arriba y tanta presión igual ha hecho que jugase hasta peor. Ahora siento un chute de energía positiva», resume.