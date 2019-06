Pelota La calma que precede a la tormenta Irribarria y Urrtikoetxea posan con las pelotas seleccionadas. / Baiko Urrutikoetxea e Irribarria eligen el material para la final Manomanista del domingo ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 7 junio 2019, 08:25

Penúltimo paso antes de la final. Todo preparado para que Iker Irribarria y Mikel Urrutikoetxea se disputen este domingo la chapela que corona al vencedor del Manomanista. El torneo por excelencia del campo profesional. El que entroniza al 'pelotari total'. Ambos contendientes se citaron ayer en el escenario de la final, el frontón Bizkaia, para la liturgia de la elección de material.

Mucha expectación para comprobar cómo se encuentran ambos finalistas. Por partes. En lo que a las pelotas escogidas se refiere, ningún problema. «Son todas parecidas», asintió Urrutikoetxea. «Son parecidas, quizás, las de Mikel andan algo más en el suelo, pero lo dicho, sin problema», se explayó un poco más en la respuesta Irribarria.

Cada delantero ha estudiado a conciencia a su rival. Cómo ataca, cuál es su punto fuerte, dónde le gusta sacar... Y ha preparado el juego correspondiente para hacerle daño. Aunque, como explica Urrutikoetxea, una cosa es la teoría y otra lo que pase en el frontón: «En casa preparas cosas de estrategia pero el día del partido puede cambiar todo».

Si hay un asunto de los que rodean a la final que sobresale por encima del resto es el estado físico de Urrutikoetxea. El delantero de Zarátamo solicitó el aplazamiento de la final por problemas en su mano izquierda. La pregunta es clara: ¿Cómo está físicamente el vizcaíno? «Tengo la mano bien, no será excusa para el domingo», replicó. La misma sensación tiene su rival, Irribarria, que no duda del estado de forma de Urruti: «Mikel ha tenido problemas con la mano, pero si decide jugar estará a tope». «En los dos últimos partidos -continúa- ya se ha visto que está con chispa y que la pelota le sale fácil de las manos». También habló Irribarria de cómo le afectó el aplazamiento de la final: «Se hacen largas dos semanas, pues si tienes una más por aplazamiento, más largo todavía... Estaba concienciado cuando me comunicaron lo del aplazamiento y, afortunadamente, la preparación ha ido como estaba previsto».

La gran cita será este domingo (17.30 horas) en el frontón Bizkaia de Bilbao. Se abrirá el cartel con el esperado regreso de Olaizola, que jugará con Albisu contra Elezkano II y Zabaleta. Tras la final, el festival se cerrará con otro duelo de parejas que enfrentará a Elordi-Garmendia contra Alberdi-Aranguren.