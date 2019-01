Bengoetxea VI y Artola comprimen el Parejas Bengoetxea VI se dispone a entrar con su derecha en un partido anterior. :: EDUARDO BUXENS ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 7 enero 2019, 09:14

La doble jornada del Campeonato de Parejas que se disputó ayer se cerró con las victorias de Artola-Mariezkurrena en Tolosa y de Bengoetxea-Imaz, en Pamplona. Con estos puntos, las dos duplas se sitúan en la zona templada de la clasificación con 4 y 3 victorias, respectivamente.

13 Altuna- Martija 22 Bengoetxea - Imaz Duración 67 minutos y 12 segundos. Pelotazos 535. Saques Altuna, 1; Bengoetxea, 1. Faltas Altuna, 0; Bengoetxea, 1. Ganados Altuna, 8, Martija, 0; Bengoetxea, 11, Imaz, 1. Perdidos Altuna, 7, Martija, 0; Bengoetxea, 2, Imaz, 0. Marcador 0-1, 1-1, 1-6, 2-6, 2-7, 4-7, 4-8, 5-8, 5-13, 7-13, 7-17, 8-17, 8-18, 9-18, 9-20, 12-20, 12-21, 13-21 y 13-22 (final). Incidencias Gran entrada en el frontón Labrit de Pamplona. Ambientazo y cánticos en la grada

El partido del Labrit estuvo marcado por el acierto de Bengoetxea (13-22), bien respaldado por Imaz, que impuso desde el principio un ritmo alto que no dejó entrar en partido a la pareja colorada, Altuna-Martija. No sabe el de Leiza jugar si no es al cien por cien. En ocasiones esta entrega le cuesta muy caro, pero ayer fue determinante para hacerse con el partido. El arranque de la pareja azul fue demoledor (1-6 y 5-13), sometiendo a sus rivales adelante y atrás.

Altuna se tenía que limitar a defender. ¡Y vaya si lo hizo! En el tanto que significó el 5-8 alcanzó un gancho en contracancha y fue capaz de acabar el tanto desde allí, no sin antes llevarse una buena costalada.

A pesar de la ventaja de los azules, el partido era bonito para el espectador, que pudo disfrutar de tantos como el que subió el 7-14 al electrónico. Tres grandes defensas, una de Imaz y luego dos consecutivas de Bengoetxea en la posición de zaguero, precedieron al tanto de azules con el Labrit en pie.

No varió la decoración de ahí hasta el final del partido para finalizar con un 13-22 claro y contundente que hizo justicia a lo visto en el frontón.

En el partido que abría la tarde, el riojano Salaverri, acompañado por Agirre, logró el triunfo en la primera jornada del Parejas de Promoción. Sus rivales fueron Peña II y Aranguren II (22-12). Buen inicio para el de Fuenmayor, que le servirá para ir afianzando su juego y soltarle un poco más a la pelota.

Emoción en Tolosa

Mientras, en Tolosa, Artola y Mariezkurrena sumaron su cuarta victoria a costa de Ezkurdia y Galarza (16-22). Y la verdad es que el público disfrutó de un gran partido, emocionante hasta el tramo final en el que los vencedores se mostraron más resolutivos.

Nadie abría diferencias en un electrónico que reflejaba empates a 2, 3, 5, 9 y 11 tantos. A partir de ese momento los ganadores se hicieron con una pequeña renta, suficiente para llegar al tramo final con una ligera ventaja (16-18). Fue entonces cuando Artola y Mariezkurrena dieron el paso definitivo para terminar enlazando cuatro tantos consecutivos y cerrar el enfrentamiento 16-22.