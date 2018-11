Bakaikoa maneja el partido hasta lograr otro título Peña y Bakaikoa, con sus repectivos trofeos. :: j.a. goñi El navarro suma la chapela del Cuatro y Medio al logrado meses atrás en el Manomanista JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Lunes, 12 noviembre 2018, 09:39

Joanes Bakaikoa confirmó su poder en la lucha individual dentro del frontón al lograr ayer en Pamplona el título del Cuatro y Medio de Promoción. Lo hizo tras superar a Jon Ander Peña por 16-22. Así, el delantero de Etxarri Aranaz añade su éxito al cosechado este mismo año en el Manomanista después de ser finalista en el 2017.

16 Peña II 22 Bakaikoa Duración 49 Pelotazos 292 Saques Peña II, 1; Bakaikoa, 3 Faltas Peña II, 0; Bakaikoa, 2 Faltas Peña II, 1; Bakaikoa, 0 Ganados Peña II, 6; Bakaikoa, 10 Perdidos Peña II, 3; Bakaikoa, 12 Marcador 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-10, 3-10, 4-11, 5-12, 5-14, 10-14, 10-15, 13-15, 13-16, 14-17, 14-20, 16-20 y 16-22 Incidencias Fontrón Labrit. Final del Cuatro y Medio de Promoción. Ayer Pamplona.

Bakaikoa acertó al manejar el tempo del enfrentamiento. Mejor asentado sobre la cancha y más sereno, el navarro buscó el momento para superar a su oponente a pesar de regalarle dos tantos con la jugada inicial. Consciente de medirse a un jugador de más envergadura y de más peso, Bakaikoa optó por moverle de derecha a izquierda y viceversa. Con lo que no contaba, seguramente, es con la gran cantidad de errores que Peña II cometió. Hasta doce tantos fruto de la precipitación y del ansia de cerrar el tanto. Aunque cuando acierta con la distancia de su gancho, es letal, pero para sumar diez tantos a su favor entregó una docena.

Bakaikoa se adelantó en el marcador gracias a un error de su rival y a un saque, si bien después de un 2-4 provocó la primera ruptura al irse hasta un 2-10 que, viendo lo que estaba sucediendo, pareció definitivo. Cinco errores de Peña en los primeros diez tantos de rival.

El guipuzcoano, no obstante, es de esos pelotaris que se deja el alma en cada golpe. Si no le pega fuerte no parece feliz. Fue capaz de rehacerse a un 5-14 y recortar distancias (10-15 y 14 -16). Acertaba con la medida de su remate y Bakaikoa no llegaba al cuero. Aun así, éste seguía en busca del partido rápido, del movimiento continúo de su adversario. Anuló la reacción y se marchó hasta el 14-20. Era cuestión de paciencia. Sumó dos tantos más Peña (16-20), pero el error, en forma de pasa, se cruzó en su camino. Ese y el duodécimo, el que dio el triunfo a Joanes Bakaikoa.