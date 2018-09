«No se han atrevido a darme la oportunidad» 2015. Gorka, con el título de campeón del Cuatro y Medio de Promoción logrado en el Adarraga. :: juan marín Gorka dice adiós al profesionalismo hoy en Ezcaray con una pena: «Me arrepiento de lo que no he podido vivir» VÍCTOR SOTO Logroño Sábado, 29 septiembre 2018, 17:37

Gorka Esteban dice esta tarde adiós a ocho años de su vida. A las 19.00 horas, en Ezcaray, se medirá junto a Ibai Zabala a su hermano, Víctor, y a Rubén Salaverri. Será su último partido con una empresa profesional. Desde el 2010 hasta ahora, el delantero ezcarayense ha acumulado un Campeonato del Cuatro y Medio de Promoción (2015), dos títulos del Parejas de Promoción (2013 y 2016) y otros tres subcampeonatos en la categoría. Nunca ha podido luchar por llegar más alto. Y esa sensación ha amargado al expuntillero de Aspe y ahora de Asegarce.

«Jamás sabré lo que podía haber sido. Sólo sé que no me quedo con esta cosa dentro. No sé hasta dónde hubiese podido llegar», explicado. El pelaire tiene claro que las oportunidades siempre han pasado por su lado sin parar en su arcén. «Nunca se han atrevido a darme una oportunidad. He tenido algunos partidos bonitos, en los que he dado la cara, pero nada más. Los jefes preferían siempre a otros», explica. «Mi sensación es que no caí en gracia», recalca.

Así, por ejemplo, recuerda su palmarés: «Gané con Cecilio y él pasó a ser suplente en el Parejas de Primera. Fui finalista con Miguel Merino, y lo mismo. Gané con Tolosa y éste también fue suplente. Yo, nunca. Si eres tan competitivo como lo soy yo, te quema por dentro. Nunca he girado la cabeza y me he dejado llevar. Siempre he querido demostrar de lo que era capaz. Esa tensión creo que no me ha dejado jugar más», añade el mayor de los Esteban.

«Ya he aceptado órdenes por conseguir un sueño. No voy a jugar con otras empresas», asegura Gorka

En el debe, Gorka acumula muchas espinitas. «Es en lo que más pienso, en lo que no he llegado a conseguir. No he jugado ninguna feria de San Mateo, nunca he tenido otra previa del Cuatro y Medio, sólo jugué cuando gane el título, no he sido suplente en el Parejas... Son cosas por las que he peleado mucho y no he podido vivir», reflexiona. Especialmente se le quedó clavado un detalle: «Entre 2015 y 2016 llegué a las tres finales y me metieron de suplente... ¡en Promoción! Si tras esa temporada no tienes ninguna opción, ya piensas que no vas a salir de ese agujero en la vida».

A pesar de toda la carga negativa, el pelaire no cambiaría su vida. «Me equivocaría mil veces más. No me arrepiento de lo que he hecho. Me arrepiento de lo que no he podido vivir». Ahora, quiere centrar su trabajo en la cantera, de la mano de la Federación Riojana. «Apostaron por mí y quiero competir con ellos y conseguir cosas para los chavales. No voy a jugar con otras empresas. Ya he tenido que aceptar órdenes por conseguir un sueño, que era mi objetivo, no me voy a arrastrar por unos euros. Quiero disfrutar de la pelota», insiste.

Esta tarde se acaba una etapa con un festival muy emotivo. Primero, dos partidos de aficionados. Después, el choque entre Gorka e Ibai Zabala y Víctor-Salaverri. «Seguro que afloran las emociones, pero me lo he tomado como un partido más. Mi único objetivo es que la gente disfrute, no es un día para pensar en ganar. Es un día para dar las gracias al Ayuntamiento de Ezcaray y al pueblo por el cariño que me han mostrado», concluye.