Asegarce no renueva a Gorka

Jueves, 13 septiembre 2018

Logroño. Asegarce hizo ayer pública una noticia que ya era conocida por su protagonista. Gorka Esteban no renovará con la promotora vizcaína y pone así punto y final a una andadura profesional de ocho temporadas entre Aspe (7) y Asegarce (una campaña). Desde su debut en el Adarraga hace ahora ocho años, el ezcarayense se había convertido en el pelotari más laureado en la categoría de Promoción.

Dos títulos del Parejas de Segunda (2013 y 2016), un campeonato del Cuatro y Medio (2015), un subcampeonato del Manomanista de Promoción (2016) y dos segundas plazas en Parejas (2011 y 2014) nunca le abrieron de par en par las puertas de Primera. Ocasiones esporádicas y poca continuidad por parte de las empresas han acabado por poner fin a la carrera de un pelotari de 28 años que todavía tiene mucho que decir en los frontones y que, seguro que a partir de ahora, compaginará sus labores en la Federación Riojana de Pelota con la disputa de partidos.

Su contrato concluirá a finales de septiembre, como el de Ladis Galarza, aunque el de Baraibar tiene opciones de recalar en Aspe. Éste, con 28 años y ningún título como profesional, ha contado con muchas más oportunidades que el pelaire.

Hasta ese día 30, Gorka Esteban jugará el sábado, día 15, en Nájera; el 17 en Briones; el 19 en Logroño con un partido lleno de riojanos (el ezcarayense con Untoria ante Darío y Pedro Ruiz); y el 21 también en el Adarraga. Queda pendiente la posibilidad de un partido de despedida en Ezcaray, que podría disputarse aprovechando la ronda eliminatoria que Víctor va a tener que jugar dentro del Cuatro y Medio.

La baja es otro golpe para la pelota riojana, después del adiós de los hermanos Merino, y otra carga contra la 'clase media' de la pelota. Los frontones ya sólo admiten a campeones consagrados o a jóvenes con todo por demostrar. Dentro de unas semanas Aspe hará debutar a Javier Zabala, con lo que parece que en las empresas las 'cuotas' son muy tenidas en cuenta, aunque sea de cara a la galería.

A Gorka, la noticia no le ha sorprendido. «Soy muy competitivo y, cuando eres así y ves que no cuentan contigo, te da mucha rabia. Creo que estoy para competir, he entrenado mucho y estoy para seguir», explica. «Viendo los partidos que me programaban, me lo veía venir. No he estado en ferias ni en partidos para dar un paso adelante. Veía que apoyaban a mis compañeros, que los partidos más llamativos eran para ellos», incide.

Reconoce que el inicio de esta última campaña, tras una larga lesión y el cambio de empresa, no fue bueno. «Me costó, venía de una época mala. Pero ahora estaba mucho mejor. Pero por más que he luchado, no he conseguido llegar a mis objetivos», concluye el delantero ezcarayense.