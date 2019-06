Arranca el Cuatro y Medio de San Fermín con el riojano Víctor ante Bakaikoa Víctor intenta alcanzar una pelota en el ancho. :: justo rodríguez «Estaba preocupado por las manos, pero ya estoy soltándole a la pelota con poco taco», reconoce el delantero de Ezcaray E.M. Sábado, 1 junio 2019, 11:30

logroño. Se acerca la fiesta de San Fermín, la primera de las grandes ferias veraniegas. Con la disputa mañana de la gran final del Manomanista entre Irribarria y Urrutikoetxea finaliza la temporada regular y se da el pistoleazo de salida al verano.

De momento, el frontón Labrit acoge esta tarde (17.45 horas, ETB1) dos previas del torneo del Cuatro y Medio de San Fermín. En la primera de ellas tomará parte el delantero riojano Víctor Esteban, que tendrá enfrente a Bakaikoa. Son dos pelotaris que se conocen bien. De hecho, ambos se enfrentaron a finales del mes de abril. Fue en dieciseisavos de final del Manomanista de Primera. Entonces, jugando en el frontón de Ezcaray, Víctor cumplió con los pronósticos y superó al navarro con claridad (22-13). En la siguiente ronda Irribarria cortó la trayectoria del pelaire en un intenso partido (22-20).

Para los pelotaris es complicado adaptarse a las características especiales de 'la jaula'. Una modalidad que no se entrena habitualmente y que apenas se juegan un puñado de partidos cada año. A pesar de esta circunstancias, todos quieren ganar una vez que saltan al frontón. «Pasa como el mano a mano. Pero igual se juega algo más de Cuatro y Medio porque es menos agresivo para las manos», explica Víctor Esteban.

El delantero riojano reconoce que el partido contra Bakaikoa «será distinto al del Manomanista» y asume que en esta modalidad «los tantos se alargan más y cuesta mucho hacer un tanto».

La mejor noticia para el pelotari de Ezcaray es que parece haber dejado atrás los problemas en las manos que arrastraba desde las semifinales del Parejas del pasado mes de marzo: «El mano a mano lo jugué pero no estaba al cien por cien. Reconozco que estaba empezando a preocuparme porque no terminaba de recuperarme y he visto a varios compañeros con lesiones parecidas. Pero ya le estoy soltando bien a la pelota y con poco taco, así que estoy más tranquilo», confirma el delantero de Baiko.

El del riojano será el primer partido de la tarde. El segundo también corresponderá al torneo de San Fermín del Cuatro y Medio y enfrentará a Artola y Agirre.

Por último, el programa incluye un partido de parejas en la que la dupla formada por Arretxe II e Iturriaga se medirán a Alberdi y Etchegoin.