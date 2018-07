Un mes de aprendizaje Pedro Ruiz disfruta del profesionalismo, a pesar de que los resultados no son los mejores V. S. LOGROÑO. Jueves, 19 julio 2018, 10:35

Pedro Ruiz acaba de cumplir un mes como pelotari profesional. Muy poco tiempo, insuficiente para cambiar las costumbres. Pedro Ruiz atiende desde el tractor, mientras deshoja las viñas en San Asensio. Mantiene los pies en el suelo y las ganas de seguir aprendiendo. La estadística reza que ha jugado siete partidos, con un triunfo y seis derrotas. Pero, de momento, lo importante no es vencer.

«Estoy muy tranquilo. Aunque no gané, me dicen que no me preocupe porque estoy jugando bien. Apezetxea y Errandonea me dicen que voy bien, que hay que seguir aprendiendo y que los resultados ya llegarán», indica. Sus rivales («casi todos de Primera», asegura) no se lo han puesto fácil. Pero así se aprende, aunque se sufra. «Más que las pelotas, lo que me ha sorprendido es el ritmo al que se juega. Casi no te da tiempo a pensar, sólo a llegar», asegura. Mejorar la resistencia («sé que tengo que aguantar todo el partido como lo empiezo, y eso no es cosa de un mes ni de dos», analiza) es una de sus obligaciones. Y tratar de mandar en los partidos para lo que hay que «darle mucho a la pelota».

Después de mucho trote, incluyendo tres partidos en el infernal Labrit de San Fermín («los dos partidos de los sábados casi los pasé mal por el calor», se sincera), Aspe ha decidido que descanse unos días. Su próximo reto está fijado para el día 26, en Ordicia, haciendo pareja con Mendizabal III frente a Ugalde y Jaunarena, otro pelotari con experiencia. Otro día para seguir disfrutando porque este mes, nada le borra la sonrisa a un Pedro Ruiz que sueña con los triunfos.

Hoy, finales de 'La Caixa'

Por otro lado, esta tarde se abre el frontón Javier Adarraga con un festival para ver a los campeones del mañana: la disputa de las finales del torneo Manomanista La Caixa.

A las 18.00 horas se disputa el tercer y cuarto puesto de infantiles (Olave contra Abraam) y luego llegarán las finales: García ante Tuesta (Benjamín), Raúl frente a Ibai (Alevín), Fernando contra Campo (Infantil) y Loza ante Petite (Cadete).