«Con 20 años y viendo el panorama, parece que soy viejo para debutar» Javier Zabala, durante un partido en el Adarraga. / JUSTO RODRÍGUEZ El pelotari, que firmó ayer con Aspe, no podrá cumplir un sueño: «Me hubiera gustado jugar con Merino II pero no va a poder ser. Pero él me ha dicho que ahora me toca a mí» Javier Zabala Delantero de Aspe VÍCTOR SOTO Logroño Domingo, 5 agosto 2018, 12:57

La pelota no para nunca y pasa de la pena a la alegría en un momento. Si el jueves Aspe decidía no renovar a los hermanos Miguel y David Merino, ayer daba el paso al profesionalismo a Javier Zabala. Dos se van, uno entra. La pelota riojana sale resentida pero la promotora armera aviva un poco la llama de la esperanza de futuro.

En principio, Zabala, que aún no ha cumplido los 21 años, dará el salto al profesionalismo a partir de enero. En octubre, el delantero logroñés de origen najerino puede participar en el Mundial de pelota que se disputará en Barcelona, una cita especial para cualquier deportista. Después tendrá los meses de noviembre y diciembre para apurar su preparación y, cuando Aspe proponga, vestirse de blanco.

Tras acumular galardones y experiencia en el campo aficionado y después de apurar un precontrato de tres años, a Zabala le llega una oportunidad que no piensa desaprovechar.

- ¿Cómo se encuentra tras firmar su primer contrato profesional?

- Estoy muy contento, tenía muchas ganas de firmar porque te da tranquilidad y una motivación extra para seguir entrenando y trabajando duro.

- ¿Por qué el debut se podría retrasar hasta enero?

- El Mundial de Barcelona se va a disputar en octubre y en noviembre y diciembre tocará entrenar mucho para entrar con buen pie en el profesionalismo. Pero si Aspe quiere que debute antes de enero, estaré encantado.

- ¿Está convencido de que va a ser convocado?

- El 13 de septiembre lo sabremos, pero creo que tengo muchas opciones de ir al Mundial. Tengo confianza.

- Su noticia llega horas después de la salida de los hermanos Miguel y David Merino de Aspe. Imagino que será un trago agridulce.

- No me lo esperaba, pero me toca centrarme en lo mío. He hablado con ellos y a David le he dicho que me hubiera gustado jugar con él, pero ya no va a poder ser. Pero él me ha dicho que ahora me toca a mí, que tengo que disfrutar del profesionalismo.

- ¿Está concienciado de que el salto será grande, de que le toca pasar de cabeza de cartel en aficionados a aspirante en profesionales?

- Tengo claro que al principio lo pasaré mal, que será duro. Pero yo aspiro a lo más alto, a jugar todos los partidos y rendir al máximo. Luego el tiempo dirá hasta dónde llego.

- ¿Qué le ha pedido la empresa?

- Que hay que buscar el espectáculo, que importa el juego de aire, buscar los remates, acabar los tantos.

- Tal vez uno de sus puntos menos fuertes haya sido el remate, ya que con la derecha siempre se ha mostrado letal. ¿Cómo se mejora?

- Estamos en ello. En los entrenamientos busco todas las pelotas y me noto con más confianza. Antes me costaba más jugar con las pelotas Pumpa, pero con Pedro [Ruiz, zaguero de San Asensio que recientemente ha dado el salto a profesionales con Aspe] llevamos todo el año jugando con esas pelotas y me siento comodísimo.

- ¿Ya ha hablado con Pedro Ruiz, con el que tantos partidos ha jugado, para preguntarle cómo es el profesionalismo?

- Todavía no he hablado, pero está claro que cuesta mucho ganar los partidos, aunque Pedro lo está haciendo muy bien. Seguro que hay más ritmo y todos los rivales son muy buenos.

- ¿Ya siente los nervios y la presión?

- Siempre hay nervios al pensar en el profesionalismo, pero se trata de disfrutar y de encarar los partidos y la preparación como en el campo aficionado.

- A punto de cumplir 21 años, ¿llega tarde su debut?

- Con 20 años y viendo el panorama, parece que soy viejo para debutar [ríe]. He tenido que esperar un poco, pero todo llega. Mi cuerpo ha madurado más tarde que el de otros y ya está. He visto a muchos compañeros debutar, pero nunca he perdido la confianza.

- Firma por dos años. ¿Es tiempo suficiente?

- Es un tiempo que aporta confianza y creo que te da tiempo a mostrar el juego y la progresión.

- ¿Con quién le gustaría debutar?

- Puestos a elegir, con Rezusta, con Zabaleta... con los mejores zagueros.

- ¿Y contra?

- Contra el que me pongan, pero con los mejores. Pero un debut siempre es un debut, un motivo de alegría.

- ¿Y un frontón favorito?

- Me gustaría en el Adarraga, porque es mi favorito, pero me da igual.

- ¿Va a cambiar sus rutinas de entrenamiento?

- No. Tengo que jugar partidos y, cuando acabe agosto, entrenaré con Jokin Etxaniz un día a la semana. Pero seguiré con las rutinas.

- Su debut ha levantado expectativas en la afición riojana, ¿lo ha percibido?

- Sí, la verdad que el ambiente que se ha vivido en el Adarraga ha sido muy bueno. La gente ha respondido en nuestros partidos y eso me gusta. A ver si continúa así en el profesionalismo.