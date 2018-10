Altuna supera a un Víctor diluido El campeón ha ganado (22-9) un duelo lastrado por los errores del ezcarayense VÍCTOR SOTO Logroño Domingo, 28 octubre 2018, 19:34

Otra vez Víctor Esteban se vuelve a quedar a las puertas de las semifinales del Cuatro y Medio. Jokin Altuna será el que tenga el honor de enfrentarse a Bengoetxea en la pugna por una plaza en la final después de superar al ezcarayense por un claro 22-9. No ha sido la tarde del riojano, que se ha visto lastrado por los errores. Incómodo desde el principio, ha podido controlar el choque y el tanteador hasta el 4-4, pero a partir de ese momento el de Amézqueta se ha ido en el tanteador.

No le han salido las cosas a Víctor, que no ha gozado de derecha, que ha encajado varios saques y que ha tenido posibilidades de meterse en el partido, como en el 10-4, cuando ha fallado un derechazo o en el 15-5, con todo a favor no ha acertado en la dejada. La consistencia de Altuna se ha comido a Víctor que ha acabado el encuentro desesperado y con la sensación de que se le escapa una buena oportunidad de llegar más alto. El reto, ganar al campeón, resultaba mayúsculo, pero la pena ha sido no poder plantarle cara y demostrar su mejor juego, ése con el que borró a Olaizola y que hoy en el Astelena ha aparecido con cuentagotas.

De esta forma, las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio quedan con dos choques abiertos entre Altuna y Bengoetxea y, por el otro lado, un duelo entre Urrutikoetxea y Ezkurdia.