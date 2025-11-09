Altuna se muestra más acertado y se lleva la final de consolación

Altuna III se llevó la final de consolación del Cuatro y medio al imponerse ayer en el frontón de Mondragón a Ezkurdia (22-20) en ... un entretenido partido de pelota que hizo las delicias del público. Duelo igualado, con alternativas en el electrónico y que cerró el delantero de Amézqueta que estuvo más certero en los tantos de la verdad.

Salió a la cancha Altuna III con más colmillo y puso el marcador a su favor (11-5). Ezkurdia dejó algún detalle de su calidad, como la apertura al ancho con la que sorprendió a su rival (5-3). A medida que iban cayendo los tantos mejoraba la calidad de los mismos. Muy aplaudido fue el contrapié que encontró Altuna después de abrir primero a Ezkurdia y bajarle la pelota de nuevo al ancho cuando recuperaba la posición (9-5).

Con 11-5 en el electrónico una pelota a la chapa de Altuna le abrió la puerta a Ezkurdia, que llevó el partido casi a la igualada (11-10), incluido un dos paredes muy aplaudido que dejó a Altuna con el molde (11-9).

El Cuatro y medio es una modalidad que se presta a las rachas y Altuna aprovechó la iniciativa para firmar una buena tacada (17-12) y obligar a Ezkurdia. Y cuando parecía que el de Amézqueta se disparaba hasta el tanto 22, de nuevo el delantero de Arbizu mostró su mejor cara y fue capaz de darle la vuelta al marcador (17-18), incluidos dos saques directos.

Subió la temperatura en el frontón de Mondragón con los sucesivos empates a 18 y 19 tantos. Le pudieron las ganas a Ezkurdia que se defendió desde pared con un zurdazo que se fue a contracancha (20-19) y Altuna aprovechó su desconcierto para hacer su quinto tanto de saque (21-19). Y no cerró el partido porque cuando tenía el tanto ganado envió la pelota a la chapa y le dio vida al partido (21-20).

En el tanto definitivo Altuna obligó a Ezkurdia al rincón y luego, con el de Arbizu vendido, acabó con una carambola para llevarse la final de consolación.