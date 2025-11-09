Altuna se muestra más acertado y se lleva la final de consolación

PelotaAltuna se muestra más acertado y se lleva la final de consolación
El de Amézqueta y Joseba Ezkurdia protagonizan un buen partido con alternativas y tantos muy aplaudidos por el público
Logroño
Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:54
Altuna III se llevó la final de consolación del Cuatro y medio al imponerse ayer en el frontón de Mondragón a Ezkurdia (22-20) en ... un entretenido partido de pelota que hizo las delicias del público. Duelo igualado, con alternativas en el electrónico y que cerró el delantero de Amézqueta que estuvo más certero en los tantos de la verdad.
Salió a la cancha Altuna III con más colmillo y puso el marcador a su favor (11-5). Ezkurdia dejó algún detalle de su calidad, como la apertura al ancho con la que sorprendió a su rival (5-3). A medida que iban cayendo los tantos mejoraba la calidad de los mismos. Muy aplaudido fue el contrapié que encontró Altuna después de abrir primero a Ezkurdia y bajarle la pelota de nuevo al ancho cuando recuperaba la posición (9-5).
Con 11-5 en el electrónico una pelota a la chapa de Altuna le abrió la puerta a Ezkurdia, que llevó el partido casi a la igualada (11-10), incluido un dos paredes muy aplaudido que dejó a Altuna con el molde (11-9).
El Cuatro y medio es una modalidad que se presta a las rachas y Altuna aprovechó la iniciativa para firmar una buena tacada (17-12) y obligar a Ezkurdia. Y cuando parecía que el de Amézqueta se disparaba hasta el tanto 22, de nuevo el delantero de Arbizu mostró su mejor cara y fue capaz de darle la vuelta al marcador (17-18), incluidos dos saques directos.
Subió la temperatura en el frontón de Mondragón con los sucesivos empates a 18 y 19 tantos. Le pudieron las ganas a Ezkurdia que se defendió desde pared con un zurdazo que se fue a contracancha (20-19) y Altuna aprovechó su desconcierto para hacer su quinto tanto de saque (21-19). Y no cerró el partido porque cuando tenía el tanto ganado envió la pelota a la chapa y le dio vida al partido (21-20).
En el tanto definitivo Altuna obligó a Ezkurdia al rincón y luego, con el de Arbizu vendido, acabó con una carambola para llevarse la final de consolación.
Altuna y Ezkurdia ven «ligeramente favorito a Peio Etxeberria»
Tras confirmar ambos que mejoran de sus dolencias, Altuna III y Ezkurdia analizaron la final del próximo domingo ante los micrófonos de la televisión. Tanto el guipuzcoano como el navarro coincidieron en su pronóstico. «Es una final abierta», aunque ambos ven ligeramente favorito «a Peio Etxeberria». Para el delantero de Amézqueta, el de Cenot le ha parecido «el rival más fuerte», además, «siempre ha estado ahí», cerca de la chapela, en relación a las dos finales que ha disputado en los dos años anteriores.
En la misma línea se expresó el delantero de Arbizu, que cree que Peio Etxeberria tiene a favor «la experiencia de haber disputado las últimas dos finales», aunque Javier Zabala «tiene cualidades» para esta distancia, puntualizó Joseba Ezkurdia.
