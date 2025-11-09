LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ezkurdia golpea de zurda mientras Altuna sigue la jugada desde atrás. F. DE LA HERA

Pelota

Altuna se muestra más acertado y se lleva la final de consolación

El de Amézqueta y Joseba Ezkurdia protagonizan un buen partido con alternativas y tantos muy aplaudidos por el público

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:54

Altuna III se llevó la final de consolación del Cuatro y medio al imponerse ayer en el frontón de Mondragón a Ezkurdia (22-20) en ... un entretenido partido de pelota que hizo las delicias del público. Duelo igualado, con alternativas en el electrónico y que cerró el delantero de Amézqueta que estuvo más certero en los tantos de la verdad.

