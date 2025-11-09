LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Altuna y Ezkurdia se miden en la final de consolación de la 'jaula'

Ambos pelotaris se enfrentaron por la chapela en tres ocasiones y en los tres partidos se impuso el delantero de Arbizu

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:31

Comenta

El frontón de Mondragón se convierte esta tarde (17.30 horas, ETB1) en el centro de atención de los aficionados a la pelota. El motivo: ... la disputa de la final de consolación del Campeonato del Cuatro y medio. Un partido que por la relevancia de los protagonistas –Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia– podría tratarse de una gran final. De hecho, así fue en tres ocasiones (2018, 2019 y 2022) y en las tres la chapela terminó en la cabeza del delantero de Arbizu.

