Altuna y Ezkurdia se miden en la final de consolación de la 'jaula'

El frontón de Mondragón se convierte esta tarde (17.30 horas, ETB1) en el centro de atención de los aficionados a la pelota. El motivo: ... la disputa de la final de consolación del Campeonato del Cuatro y medio. Un partido que por la relevancia de los protagonistas –Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia– podría tratarse de una gran final. De hecho, así fue en tres ocasiones (2018, 2019 y 2022) y en las tres la chapela terminó en la cabeza del delantero de Arbizu.

Las cosas han cambiado en este 2025 y los dos protagonistas llegan a esta cita después de caer el fin de semana pasado en las semifinales, a las que no llegaron en plenas condiciones físicas.

Ezkurdia perdió ante el riojano Javier Zabala, que solventó la cita con su mejor partido del torneo hasta el momento (6-22). No le dio opción el riojano que jugará su primera final el próximo domingo frente a Peio Etxeberria.

Esta semana le ha venido bien al delantero de Arbizu para recuperar su muñeca derecha, dañada en el último partido de la liguilla de cuartos de final ante Peio Etxeberria.

Enfrente estará Jokin Altuna, el verdadero dominador de la distancia en la última década. No en vano, el delantero de Amézqueta ha disputado ocho finales desde que se estrenó en el 2016, con derrota ante Bengoetxea VI (22-21). Altuna III se puso la chapela en cuatro ocasiones (2017, 2020, 2021 y 2023) siempre contra diferentes rivales: Urrutikoetxea (22-21), Jaka (22-9), Laso (22-20) y Peio Etxeberria (22-9).

Sin poder entrenar

Altuna III no anda fino desde la pasada feria de San Mateo. Los problemas físicos le están impidiendo entrenarse con normalidad y por ese motivo suspendió el último partido de la liguilla de cuartos de final contra Zabala. Una semana más de descanso es un tesoro a estas alturas y en una modalidad tan exigente en lo físico como el Cuatro y medio, mucho más.

En la semifinal, sin embargo, no se vio a un Jokin Altuna recuperado y con chispa en el juego, así que Peio Etxeberria aprovechó de maravilla la puerta que se le abría para disputar su tercera final consecutiva en la modalidad.

Para abrir boca, el festival de Mondragón arranca con un partido de parejas. Alberdi II formará dupla con Albisu para enfrentarse a la pareja formada por Murua y Zabaleta.