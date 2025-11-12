Peio Etxeberria
Logroño
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:04
Para Peio Etxeberria la del domingo será la tercera final consecutiva del Cuatro y medio. Ya ha pasado por esta situación especial. «En una final ... tienes las dos semanas previas que no tienes en otros partidos. Lo que conlleva esas semanas con los medios de comunicación, por ejemplo. Y luego, he jugados dos finales y otra de parejas en el Bizkaia y estoy seguro que aunque juegue veinte, me seguirá impresionando», explicaba.
Preguntado por si se encuentra en su mejor momento, el delantero de Cenoz se confiesa: «Creo que me estoy cuajando, como si dijéramos. Altunas hay uno, Irribarrias otro e Irujos otro, no han salido más en toda la historia. El resto somos pelotaris que llevamos nuestro tiempo, que nos estamos preparando. Cada vez confío más en lo que hago en el día a día y cada vez estaré mejor».
¿Se considera favorito? «No le doy vueltas a la etiqueta de favorito. Aquí el que llegue a veintidós se llevará la chapela».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión