LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peio Etxeberria, ayer en Bilbao. S.T.

Peio Etxeberria

Finalista de la 'jaula'
«No le doy vueltas a la etiqueta de favorito. Aquí el que llegue a veintidós se llevará la chapela»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Para Peio Etxeberria la del domingo será la tercera final consecutiva del Cuatro y medio. Ya ha pasado por esta situación especial. «En una final ... tienes las dos semanas previas que no tienes en otros partidos. Lo que conlleva esas semanas con los medios de comunicación, por ejemplo. Y luego, he jugados dos finales y otra de parejas en el Bizkaia y estoy seguro que aunque juegue veinte, me seguirá impresionando», explicaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  3. 3

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  4. 4 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  5. 5

    En el nombre del padre
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  8. 8 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  9. 9 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No le doy vueltas a la etiqueta de favorito. Aquí el que llegue a veintidós se llevará la chapela»

«No le doy vueltas a la etiqueta de favorito. Aquí el que llegue a veintidós se llevará la chapela»