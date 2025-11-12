Para Peio Etxeberria la del domingo será la tercera final consecutiva del Cuatro y medio. Ya ha pasado por esta situación especial. «En una final ... tienes las dos semanas previas que no tienes en otros partidos. Lo que conlleva esas semanas con los medios de comunicación, por ejemplo. Y luego, he jugados dos finales y otra de parejas en el Bizkaia y estoy seguro que aunque juegue veinte, me seguirá impresionando», explicaba.

Preguntado por si se encuentra en su mejor momento, el delantero de Cenoz se confiesa: «Creo que me estoy cuajando, como si dijéramos. Altunas hay uno, Irribarrias otro e Irujos otro, no han salido más en toda la historia. El resto somos pelotaris que llevamos nuestro tiempo, que nos estamos preparando. Cada vez confío más en lo que hago en el día a día y cada vez estaré mejor».

¿Se considera favorito? «No le doy vueltas a la etiqueta de favorito. Aquí el que llegue a veintidós se llevará la chapela».