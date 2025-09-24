Orradre se cae en Missano pero se mantiene líder en el Europeo

Ernesto Pascual Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

De regreso del reto del Mundial de Moto2 al campeonato que le aupó a esa oportunidad y que sigue siendo su prioridad, una caída en la primera vuelta privó al piloto alfareño Unai Orradre de sumar en la quinta ronda del Europeo de Moto2 en Missano.

La carrera pintaba bien para el riojano: logró la pole position con el mejor tiempo en las clasificatorias. Junto a él, en el segundo mejor puesto, su compañero del Team Boscoscuro, Alberto Ferrández. Orradre se llamaba a estar concentrado y a disfrutar de la carrera. Pero con el semáforo en verde, el alfareño sufrió una aparatosa caída que le privó de disputar el triunfo.

«Iba muy bien. Éramos rápidos, teníamos la pole position, sabíamos que teníamos buen ritmo... pero la salida no fue buena, choqué con otro piloto, me salí un poco en la segunda curva y me caí delante de todo el grupo –describe Orradre –. Fue una caída aparatosa, pero lo importante es que estamos bien».

Sin ambos del Ciatti – Boscoscuro en carrera, el triunfo destacado fue para el italiano Alberto Surra, seguido del español de su mismo equipo Xabi Zurutuza y del polaco Milan Pawelec. El alfareño ve cómo se mantiene líder en la general, pero perdiendo ventaja. A falta de dos carreras, cuenta con 124 puntos frente a los 117 de Surra y los 111 de Pawelec.