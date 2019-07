Separación por género, un asunto controvertido Miércoles, 3 julio 2019, 11:26

Después de meses cocinándose a puerta cerrada, a finales del pasado año llegaba el bombazo: la creación de la W Series, un campeonato automovilístico exclusivamente para mujeres. De nuevo sobre la mesa la idoneidad o no de segregar por sexo en el deporte para que ellas puedan abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Pero lo que unos ven como una oportunidad para que las pilotos puedan demostrar su capacidad al volante, para otros es un frenazo en la carrera hacia la igualdad real y a la eterna aspiración de competir en la Fórmula 1 de igual a igual.

Hace un año, la británica Pippa Mann destapaba la caja de los truenos. Después de conocer a las 55 finalistas, Mann escribió en sus redes sociales una demoledora carta en la que se reivindicaba a sí misma y a las que, como ella, no entienden la separación con sus rivales hombres, como si fueran inferiores o no llegaran a alcanzar las mismas metas. «En Europa han decidido dar otro paso hacia la segregación. Se están gastando millones y, en lugar de hacerlo en un sistema educativo para hacer crecer el talento, las mujeres pilotos están siendo forzadas a una situación donde la única oportunidad para correr es bajo reglas segregadas». Mann sabe de lo que habla. La piloto tuvo que emigrar a EE UU al no encontrar hueco en el automovilismo europeo.

«Rarezas» en el motor

Tras la beligerancia de la británica, la máxima responsable del campeonato, Catherine Bond Muir, salió al paso de aquellas declaraciones asegurando que las mujeres en el deporte del motor son «una rareza hoy en día», pero que con las W Series como catalizador esperan «transformar la diversidad de este deporte e, incluso, animar a más chicas a que se dediquen a profesiones que antes no habían considerado».

Otras pilotos españolas, como Laia Sanz (nueve veces campeona del Dakar en categoría femenina), creen que no se debe segregar por género en los deportes cuando hombres y mujeres tienen la capacidad de competir en igualdad de condiciones. «En el automovilismo no tendría por qué ser así», subraya. En cuanto a la W Series, apunta que el tiempo dirá si es un trampolín hacia la igualdad o, simplemente, una herramienta de marketing.