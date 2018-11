Motociclismo Multan a Romano Fenati por conducir a 200 km/h en una autopista italiana Romano Fenati durante los libres de Moto3 en San Marino / EFE El expiloto de Moto2, inhabilitado el pasado mes de septiembre por un gesto antideportivo, fue sancionado en su país por conducir a una velocidad muy superior a la permitida EFE Roma Domingo, 18 noviembre 2018, 17:23

La Policía italiana ha multado al expiloto de Moto2 Romano Fenati, actualmente inhabilitado para competir hasta el 21 de febrero por un gesto antideportivo en un Gran Premio del pasado septiembre, por conducir un coche a unos 200 km/h en una autopista del norte de Italia.

Fenati informó este domingo de la multa con un mensaje en su cuenta de Facebook en el que asegura que alucina con el «trato recibido» por la Policía italiana y en el que explica que superó el límite de velocidad para acudir rápido al hospital en el que se encuentra su abuelo.

«Obviamente ahora cualquier cosa que haga tengo que tener muchísimo cuidado, lo sé. Debería tratar de ser invisible, sin conceder ocasiones (para que se hable de mí). Casi parece fácil, ¿verdad? El viernes me llamaron desde el hospital de Ancona donde mi abuelo está en peligro de muerte, le operaron de corazón, una operación difícil y complicada. Tras la intervención hubo complicaciones y me llamaron para acudir urgentemente», escribió Fenati.

«En la autopista la Policía me paró por exceso de velocidad, pero no iba a una velocidad de locura. Superaba el límite, eso sí lo admito. Pedí que me multaran rápido para volver a salir, pero alucino con el trato que recibí. Pedí perdón y traté de irme con una multa de 80 euros, pero me quedé bloqueado en una conversación subida de tono, casi irreal», agregó.

La Policía italiana escribió en la multa que Fenati fue sancionado por «circular en el autopista a una velocidad que conllevaba un peligro para el tráfico de carretera» y que el coche del piloto italiano iba a «cerca de 200 kilómetros por hora».

«¿Cómo puedo defenderme, yo que soy Romano Fenati y que cada vez que haya ocasión nunca seré defendible?», fue la pregunta con la que Fenati concluyó su mensaje en Facebook.

El pasado septiembre, la Federación de Motociclismo italiana (FIM) sancionó a Fenati por accionar el freno de su rival Stefano Manzi en plena carrera en un intento de ralentizarlo.

El gesto antideportivo de Fenati fue condenado por el mundo del motociclismo y el 10 de septiembre el equipo Marinelli Snipers rescindió el contrato del piloto italiano.

«Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida a otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera. El piloto, desde este momento, ya no participará en una carrera con el Marinelli Snipers Team», fue el comunicado del ya exequipo de Fenati.

Además, el MV Augusta, con el que el italiano había firmado un acuerdo para la próxima campaña, informó de que rescindió el contrato.