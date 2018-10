«Marc no tiene problemas con nadie»

Roser Alentà es la primera fan de Marc Márquez, además de su madre. Disfruta y sufre de los éxitos y las desgracias de su hijo. «Yo veo las carreras. Tengo el televisor encendido y veo lo que pasa continuamente. Me quedo más tranquila así. Las madres sufrimos en todo momento, aunque salen de casa en bicicleta, y los padres también sufren. Lo que pasa es que cuando los hijos se van fuera hay vacío en casa», confesó en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Además, Roser no se mordió la lengua para defender a su hijo de los que le acusan de ser agresivo en la moto: «Todos han tenido 20 años, 21, 23 o 25. Lo que les jode un poco es que les gane y entonces tienen que decir algo. ¿Es verdad o no? Si te ganan dices que es un marrano el tío, que te ha entrado con la patada». También aseguró que no cree que tenga solución el pique entre su hijo y Valentino Rossi: «Nada, dejarlo, que haga su carrera y ya está. Dejarlo, dejarlo sin más. El ego que tiene Valentino... Pero bueno, Marc es un chaval. Lo digo yo porque soy su madre, que él pasa bastante del tema ése. Marc tiene la conciencia muy tranquila. El problema es del que se enfada», apuntó la madre del piloto catalán.

Por último, también opinó sobre cómo será la relación de su hijo y Jorge Lorenzo el próximo año en Honda: «Yo diría que muy bien porque son personas supuestamente adultas y la mente la tienen que tener en su trabajo. Marc no tiene problemas con ninguno, con nadie. La relación va a estar bien y normal. Y si alguien se desvía del camino espero que la gente de al lado los pongan otra vez en su sitio».