Dovizioso brilla en el duelo a tres de MotoGP El italiano Dovizioso celebra la victoria en Misano. :: M. ROSSI / REUTERS Márquez, Lorenzo y el italiano se han repartido todas las victorias de 2018, excepto la de Argentina BORJA GONZÁLEZ MISANO. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:44

Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, un trío que se repite en la cabeza de las carreras de MotoGP desde agosto. Son los pilotos que se han repartido los triunfos este año, si descontamos el de Cal Crutchlow en Argentina. En Misano el triunfo cayó del lado del italiano, que con esto iguala a número de victorias en 2018 con su compañero de equipo (tres), evitando a la vez que Lorenzo se llevase el doblete italiano, algo que tiene relevancia dentro de Ducati. Y más después de que la fábrica italiana se decantase por Dovizioso y decidiese descartar a Lorenzo para el próximo curso, en una de las historias que marcarán el campeonato.

Para Misano se esperaba batalla, batalla no sólo con estos tres sino también con pilotos como Viñales o Rossi. Aunque una vez más las Yamaha fallaron, igualando su récord histórico sin ganar (22 carreras consecutivas, algo que no sucedía desde que enlazaron 15 grandes premios de 1997 y siete de 1998), algo especialmente doloroso para los miles de 'rossistas' que abarrotaron las gradas. Una pista con diferente nivel de agarre, mucho calor y otra vez una carrera a decidir por la gestión de los pequeños detalles, sobre todo del consumo de los neumáticos.

«Impecable de verdad, porque las condiciones de carrera eran pésimas en comparación con los entrenamientos y había que pilotar de una manera totalmente distinta porque el agarre era diferente y los neumáticos rendían de una manera diversa», explicó un satisfecho Dovizioso, que fue capaz de pasar a Lorenzo y de abrir un hueco que mantuvo constante hasta el final con un momento, a falta de cuatro vueltas para la conclusión, en el que se vio obligado a sacar un punto más para evitar que sus dos perseguidores, comandados por Lorenzo, terminasen acercándose más de la cuenta.

Lorenzo terminó por los suelos, a dos vueltas para el final, en un momento en el que ya no tenía opciones de cazar a Dovizioso, y en el que Márquez había prácticamente renunciado a finalizar segundo, un puesto que mejoró mucho su sensación post carrera. «Quizás si no fuerzo a Jorge no falla, o si no hubiese estado Dovi delante», apuntó el del Repsol Honda, más líder de la general, con 67 puntos de ventaja ahora con Dovizioso, una vez que Rossi perdió merced a su pobre séptimo puesto el segundo de la clasificación del Mundial. «Al final es tener fe en ti y atacar. Si tú atacas y das el 100 por 100 tienes mucho más que ganar que perder, siempre dentro de los límites, que es complicado. Sin ganar he aumentado la diferencia bastante en esta parte de la temporada, y esto es lo que cuenta», reconoció Márquez.