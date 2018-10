Motociclismo «Con cuatro años tiré el biberón y me compraron una moto» Unai Orradre posa con la moto con la que ha sido campeón. :: m.h. El joven piloto alfareño Unai Orradre, campeón de la Yamaha R3 bLU cRU Challenge, sueña con seguir los pasos del campeón mundial Jorge Lorenzo y convertirse en referente del mundo del motor LUCÍA FUENTE LOGROÑO. Martes, 30 octubre 2018, 18:42

A los 4 años tiró el chupete para subirse a una moto y con tan sólo 14 se ha proclamado campeón del Yamaha R3 bLU cRU Challenge. Hablamos del alfareño Unai Orradre, la joven promesa del motociclismo riojano que sueña con seguir los pases del bicampeón mundial Jorge Lorenzo.

- Hace una semana se proclamó campeón del Yamaha R3 bLU cRU Challenge en el circuito de Jerez, ¿cómo vivió la carrera?

- Era la mejor salida que teníamos de la temporada, porque partíamos desde la novena posición. Además, se presumía una carrera muy luchada porque estábamos muchos pilotos en el mismo tiempo e iba a ser una carrera en grupo, con muchos adelantamientos, pero un toque en la primera vuelta me hizo perder varias posiciones, aunque al final logré ser campeón.

Tras ganar en España, Orradre tiene la opción de correr el Mundial de SuperSport

- ¿Qué es lo primero que sintió al cruzar la línea de meta?

- Como me estaba jugando el campeonato con otro piloto, cuando crucé la meta no sabía si había ganado el campeonato o no, pero cuando vi a mi padre y a mi entrenador esperándome con la bandera, supe que había ganado, me emocioné y sentí mucha alegría.

- Como ha dicho, llegaba a esta última cita como principal candidato a alzarse con el título gracias a sus 13 puntos de ventaja sobre Beatriz Neila. ¿Sintió presión?

- Más que en otras carreras porque todo el mundo me decía que tuviera cuidado para no caerme.

- ¿Qué circuitos han sido más fáciles y más difíciles?

- Los más fáciles fueron Motorland y Jerez, ya que me gustan mucho este tipo de trazados. Los demás me han costado un poco más, pero trabajando con el equipo, al final, fueron bien.

- Hábleme de sus inicios, ¿a qué edad tuvo su primera moto y de dónde viene su pasión por el mundo del motor?

- Mi padre siempre ha competido en quad y a los cuatro años me dijeron que si tiraba el biberón me compraban una moto, y me la compraron. El primer campeonato que gané fue a los seis años, que es cuando se podía empezar a competir.

- ¿Cómo fueron esos primeros inicios con las motos?

- Como te comentaba, empecé con seis años ganando mi primer campeonato de Navarra y, poco a poco fui subiendo de categoría, y de Navarra pasé al campeonato de España. El año pasado fui subcampeón y este año campeón.

- ¿Es difícil compaginar los amigos, la familia, las clases y las motos?

- Compaginar las motos con las clases ahora es un poco complicado porque cada vez los cursos son más difíciles, así que en algún recreo antes de las carreras tengo que quedarme haciendo la tarea. Y con los amigos, cuando estoy aquí y no tengo que competir, intento estar con ellos.

- ¿Se siente identificado con algún piloto? ¿Alguien a quien admire?

- Desde que empecé estoy en la escuela de formación Lorenzo Competición Navarra y estoy siguiendo sus pasos.

- ¿Cómo cree que debe ser el piloto ideal?

- Con la moto, no ser muy agresivo para evitar caídas y, también es importante que sea amable con los seguidores.

- ¿Qué tipo de piloto cree que es?

- Como persona, intento ser amable con todo el mundo y como piloto voy mejorando. Creo que soy rápido y también voy mejorando la técnica con los entrenamientos con conos.

- ¿Y cuál es su mayor defecto?

- Ponerme tan nervioso antes de las carreras, como me pasó en esta última en la que me jugaba el campeonato.

- ¿Cómo prepara las carreras?

- Chicho Lorenzo, el padre de Jorge Lorenzo, nos prepara ejercicios y dibujamos con conos el circuito en pequeño y con motos más pequeñas y si hay una caída no nos hacemos daño.

- ¿Cuáles son sus objetivos tras ganar el campeonato?

- Para el año que viene tenemos una plaza para el Mundial de SuperSport, pero todavía no sabemos nada más, hay que negociarlo todavía con los equipos.

- ¿Dónde se ve dentro de unos años? ¿Cuál sería su objetivo?

- Mi objetivo sería llegar a ser campeón del mundo, pero es complicado. Hay muchos pilotos que aspiran a él y se quedan en el camino. Además, también es necesario disponer de mucho dinero, pero con mis padres y el equipo seguiremos hasta donde se pueda.