MOTOCICLISMO El mal asfalto de Silverstone arruina el GP de Gran Bretaña La moto de Jorge Lorenzo es trasladada fuera de la parrilla, ayer, en el circuito de Silverstone. :: efe El remozado circuito se mostró incapaz de drenar el agua, lo que obligó a la suspensión tras consultar a los pilotos BORJA GONZÁLEZ Lunes, 3 septiembre 2018, 00:16

silverstone. No se puede decir que lo ocurrido ayer en el GP de Gran Bretaña fuese una sorpresa, como tampoco lo es que lloviese sobre el trazado británico. El viernes los pilotos ya habían intuido problemas con el nuevo asfalto. El sábado la lluvia empeoró el veredicto sobre el trabajo realizado. Un accidente múltiple en la curva 7 provocó una grave lesión a Tito Rabat (la operación a la que fue sometido fue un éxito y podría volver a España a finales de la semana) y que alertó de que este Silverstone no drena, lo que le convierte en un circuito en el que no sólo es peligroso, sino imposible pilotar en mojado. En previsión de que se cumpliesen los partes meteorológicos que daban agua para todo el domingo, se decidió cambiar el orden de las carreras, empezando por la de MotoGP. Y las predicciones se cumplieron. El 'warm up' de MotoGP se disputó en seco, los de Moto3 y Moto2 en mojado.

Comenzó a llover y ya no paró, lo que produjo lo esperado: durante la vuelta de formación de la parrilla de MotoGP se vieron un par de salidas de pista, motos difíciles de gobernar y pilotos en apuros, lo que llevó al retraso de la salida. Un retraso que terminó alargándose, con continuos anuncios sobre posibles inicios, comprobaciones del estado de la pista y reuniones de equipos. Así hasta la cancelación final, una cancelación liderada por los pilotos.

«No es un problema de que llueva mucho o poco. Es un problema de que el circuito no está preparado para correr en lluvia», llegó a decir Aleix Espargaró. La larga espera y los continuos anuncios llevaron a que se organizase sobre la marcha una reunión de la Comisión de Seguridad, con la presencia de los pilotos, jefes de equipo (que en una reunión anterior habían decidido no trasladar la prueba al lunes) y los máximos responsables de Dorna, que decidió la cancelación del gran premio a las 17.00 horas. Un cónclave donde se impuso la voz de los pilotos.