GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA El asfalto y la lluvia provocan el caos Jorge Lorenzo, ayer, durante la sesión de clasificación. :: OLI SCARFF / AFP La organización de Silverstone intenta salvar la carrera de MotoGP y adelanta su horario BORJA GONZÁLEZ SILVERSTONE. Sábado, 25 agosto 2018, 23:59

Ducati, con Jorge Lorenzo, aprovechó las difíciles condiciones del circuito de Silverstone en un sábado extraño. Comenzó con las Moto3 sufriendo temperaturas que rondaban los 15 grados y una pista que, pese a que hacía bastantes horas que no llovía, seguía mojada. La amenaza de lluvia fue desapareciendo hasta que llegaron los entrenamientos oficiales. El primero, el de la clase pequeña, donde Jorge Martín se hizo con la 'pole', la séptima del año.

Los pilotos apretaron en los primeros minutos y tuvieron que cortar por la irrupción de la lluvia, en la parte central del cronometrado, aunque el agua dio una tregua y les permitió pelear por la 'pole'. El líder Bezzecchi cayó al puesto once tras acabar por los suelos. Terminado el primer oficial comenzó el cuarto libre de MotoGP, el inicio de un período caótico.

Después de poder rodar en seco, con muy buenas referencias para pilotos como Viñales, Lorenzo o Dovizioso, con Márquez y Crutchlow cerca, volvió a descargar agua sobre el trazado británico, esta vez un breve pero intenso chaparrón que hizo que los equipos preparasen las motos para agua.

De repente Rins se iba al suelo en la curva 7 y comenzaba un carrusel de incidentes en el mismo punto, demasiado anegado, y que generaba un peligroso 'aquaplanning' por el que se salieron de pista Aleix Espargaró, Petrucci y el propio Lorenzo, a la vez que se caían Tito Rabat y Morbidelli. La moto del italiano salía disparaba arrollando la pierna derecha de Rabat, que en esos momentos estaba saliendo por su propio pie de la escapatoria, provocando una grave lesión al piloto español: fractura conminuta (con fragmentos) de fémur, y abierta de tibia y peroné.

A partir de ahí tanto la Q1 como la Q2 fueron en lluvia. Dovizioso llega a la carrera como uno de los favoritos sea cual sea la condición de la pista, aunque se da por hecho que lloverá, lo que generó un cambio de horarios decidido entre los equipos y Dirección de Carrera.

Primera carrera

Por petición del circuito de Silverstone la de MotoGP será la primera carrera (12:30 en horario peninsular dado que las previsiones meteorológicas son algo mejores). Después se disputarían las del Moto3 y Moto2, aunque de encontrarse una situación similar a la del fatídico (para Rabat) cuarto entrenamiento libre podrían llegar a suspenderse las carreras.

En cualquier caso, durante la noche de ayer a hoy se iban a intentar aplicar algunas soluciones técnicas para mejorar los problemas de acumulación de agua que se generan sobre todo en las entradas de las curvas 7 y 8, justo en el área de frenado.

«Si se decide correr saldremos -comentaba Jorge Lorenzo, autor de la 'pole' y que mostró una clara mejoría ayer-, pero no creo que sea lo más inteligente y será prácticamente imposible estar encima de la moto toda la carrera», consideró el mallorquín, ganador en Austria, sobre la situación del gran premio. «He tenido que cambiar la puesta a punto en general para encontrarme a gusto, pero ya en el último entrenamiento libre fui rápido y me encontraba bien en seco. Pero parece que la carrera no será en seco...», añadió el balear.