CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 La victoria más imprevista de Hamilton Lewis Hamilton celebra su victoria, ayer en el Gran Premio de Alemania. :: Christof STACHE / AFP Mal día para los españoles, con Sainz duodécimo y sancionado por adelantar con el coche de seguridad y Alonso acabando la carrera en el 'pit lane' Un accidente de Vettel permite al inglés ganar en Alemania tras salir desde la decimocuarta posición DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Lunes, 23 julio 2018, 00:13

Si a Lewis Hamilton le llegan a preguntar el domingo por la mañana por el resultado de la carrera, probablemente no hubiera acertado. Ni él ni casi nadie. El recién renovado con Mercedes logró una de las victorias más complicadas de su carrera deportiva, en un Gran Premio de Alemania loco y que incluso no se resolvió hasta varias horas después del banderazo a cuadros.

Hamilton demostró sus grandes dotes para gestionar las dificultades. Con la constante amenaza de lluvia, que apareció al final de la prueba, el británico empezó una remontada que le llevó en apenas diez vueltas a estar sondeando la zona del podio. Sebastian Vettel, mientras, dominó la salida y los dos primeros tercios de la carrera, pero no fue hasta la recta final de la prueba cuando cambió todo.

CLASIFICACIÓN La carrera 1. L. Hamilton (GBR) Mercedes 1h.32 29.845 2 V. Bottas (FIN) Mercedes a 4.535 3 K. Räikkönen (FIN) Ferrari a 6.732 4 M. Verstappen (HOL) Red Bull a 7.654 5 N. Hülkenberg (ALE) Renault a 26.609 .. 12 Carlos Sainz (ESP) Renault a 43.069 - F. Alonso (ESP)McLaren Abandono Mundial de pilotos 1 L. Hamilton (GBR) Mercedes 188 Puntos 2 S. Vettel (ALE) Ferrari 171 3 K. Räikkönen (FIN) Ferrari 131 4 V. Bottas (FIN) Mercedes 122 5 D. Ricciardo (AUS) Red Bull 106 .. 8 F. Alonso (ESP) 40 12 C. Sainz (ESP) 28 Constructores 1 Mercedes 310 Puntos 2 Ferrari 302 3 Red Bull 211 4 Renault 80 5 Force India 59 6 Haas 59 7 McLaren-Renault 48 8 Toro Rosso-Honda 20 9 Sauber 18 10 Williams 4

La carrera se había puesto de cara para Sebastian Vettel. Aunque Bottas le venía presionando, el mal 'timing' de Hamilton a la hora de poner neumáticos (puso de seco justo antes de que empezara a llover) y su propia ventaja le colocaban en una posición perfecta. Pero falló de manera clamorosa. Vettel se dejó contra el muro la oportunidad de asestar un puñetazo al Mundial. La lluvia, sus propios nervios y sus perseguidores generaron un cóctel letal para el alemán, protagonizando una de las grandes decepciones del año para los aficionados locales que le vitoreaban.

Las lágrimas de Vettel bien lo valían. Hasta el momento, había acabado todas las carreras de la temporada, una regularidad que le había convertido en el firme candidato al título, incluso por delante de Lewis Hamilton. Sin embargo, el KO de este domingo no sólo le deja muy tocado en lo anímico, sino también en lo deportivo. Vettel pasó de tener casi una ventaja de una carrera sobre Hamilton, a dejarse el liderato y un buen puñado de puntos.

Para los españoles fue un día para olvidar. Las apuestas de Sainz y Alonso bajo la lluvia no salieron nada bien, y en el caso del madrileño tampoco tuvo buen tino a la hora de manejar el tráfico. Iba el de Renault peleando por entrar en los puntos cuando adelantó a un Sauber en condiciones de coche de seguridad, el provocado por el accidente de Vettel. Los comisarios tomaron nota e inmediatamente le sancionaron con diez segundos que le hicieron perder a la postre dos posiciones.

Para Fernando Alonso tampoco fue una buena tarde. Al pobre rendimiento de su McLaren aquí se unió el mal momento elegido desde el muro para cambiar los neumáticos de seco a mojado y viceversa, especialmente en una primera parada en la que montó intermedios cuando la pista ya estaba para lluvia extrema. Acabó decimosexto, pero no cruzó la línea de meta como el resto de pilotos, sino que entró en boxes directamente.

El VAR llega a Hockenheim

Después de una carrera caótica hubo que esperar varias horas a que se confirmara la victoria de Hamilton. En medio de la vorágine de la lluvia, hubo un momento crítico que dejó una de las mejores conversaciones de radio este año. En apenas dos segundos, ordenaron a Hamilton entrar en boxes y todo lo contrario, mantenerse en pista. Eso hizo que el británico infringiese una norma clara, la de cruzar la línea de entrada a boxes.

La regla no admite discusión: «Excepto en casos de fuerza mayor (aceptados como tales por los comisarios), se prohibe cruzar, en cualquier dirección, la línea que separa la entrada del 'pit lane' y la pista a un coche que esté entrando al 'pit lane'». Sin embargo, pese a que admitieron que fue una acción ilegal, lo zanjaron con una reprimenda, sin castigo de tiempo que a poco que fuera le hubiera costado la victoria. Lo argumentaron con tres atenuantes: el piloto y equipo admitieron sinceramente el error y la confusión que lo motivó, se produjo en un período de coche de seguridad y no generó peligro a otro piloto, y el cambio de dirección fue seguro porque no había nadie cerca.

Hamilton sale de Hockenheim con el liderato con 188 puntos por 171 de Vettel, con la carrera de Hungría en sólo siete días. No obstante, que no se confíe, que ha comprobado este fin de semana en sus propias carnes lo que puede cambiar la Fórmula 1 en apenas unas horas.