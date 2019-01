Los Schumacher empiezan a pasar página

MADRID. El 29 de diciembre queda marcado desde hace cinco años como el día en el que las páginas de los diarios, las webs y el colectivo general se acuerda de Michael Schumacher. Ese día de 2013, en la estación alpina de Méribel, el piloto que más títulos de Fórmula 1 ha conseguido caía para golpearse en la cabeza y quedar en un estado indeterminado de salud, del que poco o nada se sabe de manera oficial.

El mutismo sigue en torno al 'kaiser', por expreso deseo de su mujer, Corinna, si bien en este 2018 se ha abierto un poco la mano. Y es que la situación del excampeón de Fórmula 1 ha pasado de ser crítica a ser crónica. La figura de Schumacher se ha convertido en objeto de idolatría. En los meses precedentes al aniversario de su accidente, la información en torno al apellido más ilustre de los monoplazas de competición copó de nuevo las primeras líneas informativas.

Mick Schumacher, hijo de Michael, debutará en 2019 en un F2 del equipo Prema, y estará a sólo un paso de la Fórmula 1. Después de conquistar la F3 europea de manera brillante, no sin sospechas de favoritismo por ser quien es y acusaciones de enchufismo por parte de sus rivales, el joven Mick sigue dando pasos de gigante para ingresar en el 'gran circo', y consumar el éxito que muchos le auguran. Hay muchos interesados en que llegue a ese punto. La propia Fórmula 1 es consciente del potencial mediático que tendría la historia de éxito del hijo del 'kaiser', pero también el propio clan sabe que sería como una expiación tras el calvario que han pasado.

Y puede ser una expiación muy rentable. La situación física de Michael Schumacher ha supuesto un dispendio económico altísimo para la familia. Sus éxitos le convirtieron en uno de los deportistas más ricos del mundo, pero los gastos médicos han provocado que las arcas desciendan de manera vertiginosa.

La figura de Schumacher no se olvida. El Museo de Ferrari en Maranello va a conmemorar el 50 cumpleaños del piloto con una exposición que se alargará durante unos meses. Pero más allá de los recuerdos, no parece probable que se vaya a hacer pública ninguna imagen de su estado actual. Quienes le han visto aseguran que se ha marchitado. No obstante, su fortaleza física y mental le ha permitido sobrevivir y mantenerse de manera razonablemente autónoma, sin ayuda de respiradores ni enchufado a una máquina como se temía.