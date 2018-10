Räikkönen retrasa el título de Hamilton El finlandés Kimi Räikkönen, ayer, en cabeza del GP de Estados Unidos disputado en el circuito de las Américas en Austin. :: Clive Mason / AFP El finlandés de Ferrari gana 113 grandes premios después una carrera caótica en la que Alonso abandonó en la primera vuelta por un accidente El británico no pudo consumar su pentacampeonato y deberá esperar a la cita mexicana del domingo DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Lunes, 22 octubre 2018, 00:51

Habrá que esperar casi una semana más para ver a Lewis Hamilton celebrar su quinto título mundial. El piloto británico no fue capaz de atarlo en el GP de Estados Unidos, merced a una de las carreras más caóticas e inesperadas de la temporada, en la que Ferrari, Kimi Räikkönen y Max Verstappen sacaron lo mejor de sí para 'trolear' absolutamente a quienes daban por hecho que ayer iba a cerrarse con un nuevo pentacampeón del mundo de Fórmula 1.

La carrera empezó como un western bueno, con acción desde el primer momento. Räikkönen llegó a la larga cuesta del circuito de Austin en primera posición, con Hamilton intentando defenderse. Aunque le valía con ser segundo, al británico le pilló tan despistado que ni siquiera intentó arrebatarle el primer puesto. Por detrás, Fernando Alonso veía cómo Lance Stroll se pasaba de frenada en la chicane de la tercera variante e, incomprensiblemente, le embestía. Normal que el asturiano luego se cerciorase de que su decisión de irse de la Fórmula 1 es la acertada. Mientras, Sebastian Vettel volvía a dar argumentos a sus críticos con un toque con Daniel Ricciardo por el que hizo un trompo y se vio al fondo de la parrilla. Ni siquiera había pasado una vuelta desde la salida, y ya todo se le ponía de cara a Hamilton.

CLASIFICACIÓN La carrera 1. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1h34 18.643 2 Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 1.281 3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 2.342 4 Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 18.222 5 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 24.744 .. 7. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 1 34.994 - Fernando Alonso (ESP/McLaren) Abandono Mundial de pilotos 1 L. Hamilton (GBR/Mercedes) 346 puntos 2 S. Vettel 276 3 K. Räikkönen 221 4 V. Bottas 217 5 M. Verstappen 191 .. 11 F. Alonso 50 12 C. Sainz 45 Constructores 1 Mercedes 563 puntos 2 Ferrari 497 3 Red Bull 337 4 Renault 106 5 Haas 86 6 McLaren 58 7 Force India 48 8 Toro Rosso 10 9 Sauber 27 10 Williams 7

Sin embargo, un aleteo de mariposa en forma de avería en la batería del Red Bull de Ricciardo derivaba en un huracán que retrasaba la resolución del campeonato una semana más. El australiano dejaba su monoplaza tirado en la recta de atrás, y ante las dificultades para sacarlo, dirección de carrera ordenó la implementación del 'coche de seguridad virtual'. Momento perfecto para cambiar de neumáticos... salvo Räikkönen.

LOS ESPAÑOLESFernando Alonso McLaren

El finlandés, líder, recibió la orden de Iñaki Rueda, el estratega de Ferrari, de quedarse en pista. Hamilton, en cambio, sí decidió entrar, pensando que la idea de ir a dos paradas en esta carrera era lo acertado. Esta vez la moneda salió de cara para los de Maranello.

Räikkönen comenzó una defensa casi espartana de la posición. Aunque Hamilton se puso pronto a su rueda y le intentó quitar la primera posición en pista, no fue hasta que entró en boxes el finlandés cuando se puso primero en la carrera. Esta situación le duró hasta la vuelta 37, cuando esos neumáticos blandos que había montado en los primeros giros de la prueba ya mostraban unas serias estrías derivadas del 'blistering'.

Timo Glock, 'redivivo'

La segunda parada en boxes, a la postre, fue letal para sus aspiraciones: Räikkönen ya había parado y montado ruedas hasta el final, lo mismo que Verstappen, Bottas e incluso Vettel. La remontada de Hamilton le llevó pronto hasta la tercera posición, pero ahí no esperaba vérselas con Verstappen. Con 'Mad Max' no se juega.

Una de las escenas por las que se recordará la carrera deportiva de Lewis Hamilton fue la del GP de Brasil de 2008, cuando ganó su primer título. Ahí, en la última curva, adelantó al alemán Timo Glock, de Toyota, y consiguió amarrar los puntos necesarios para proclamarse campeón del mundo por primera vez. Algo muy similar casi ocurre en Austin ayer... pero Verstappen no es Glock, ni las circunstancias eran las mismas.

A falta de dos vueltas, y con Räikkönen encaminado hacia su primera victoria en un lustro, Hamilton vio cómo en sus narices Verstappen se salía de pista, merced a unos superblandos prácticamente en las lonas. No lo dudó: le tiró el coche, rozó el adelantamiento y se puso por delante durante unos escasos metros, hasta que el de Red Bull se revolvió y recuperó la segunda plaza.

Le vale con ser séptimo

Ante la duda, Hamilton se retiró de la pelea: tenía mucho más que perder y lo tiene todo a favor en las próximas carreras. Para zanjar posibles discusiones en los últimos metros del gran premio, Vettel se quitó de encima a Bottas por la cuarta posición y confirmaba que la fiesta en Mercedes debía esperar, al menos, hasta México.

Kimi Räikkönen no ganaba desde Australia 2013, Max Verstappen tomó la salida de la carrera en 18ª posición y Vettel salvó los muebles en los últimos instantes y evitaron el alirón del más que probable pentacampeón del mundo Hamilton. El domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo conseguirá con total probabilidad: le vale con ser séptimo. Y si no, con que Vettel no gane.

«El nivel parece más bajo que nunca. En Spa jugaron a los bolos con nosotros en la primera curva y aquí ha vuelto a pasar, como en 2014. No es una curva (la primera) donde deban ocurrir muchos accidentes, pero entramos dos coches a la vez y cuando eso ocurre es de sobra conocido que para uno es el final, y ese fui yo. El accidente ha sido por un error de medida entre distancia y velocidad».