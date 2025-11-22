Norris no da tregua en la clasificación de Las Vegas El británico partirá desde la pole por delante de Verstappen y de un Sainz brillante, tercero a solo cuatro centésimas del segundo. Fernando Alonso, séptimo

Ni en una de las clasificaciones más complejas del año falla Lando Norris en este momento. El líder del Mundial dio otro golpe en la mesa y, tras dos fines de semana perfectos en México y Brasil, quiere continuar su buen estado de forma en Las Vegas. El británico saldrá desde la pole del GP de Las Vegas tras culminar una sesión brillante, en la que supo dar el golpe de gracia y no contra los muros en una jornada más propicia para tal.

El de McLaren tendrá detrás a Max Verstappen, aferrado con uñas y dientes a las pocas opciones que le quedan para mantener la corona, y de un Carlos Sainz por encima de las expectativas que demostró que, con la pista mojada, da un plus de competitividad. Fernando Alonso saldrá séptimo en busca de puntos y con el reto de pelear en la siempre tumultuosa zona media de los puntos.

Q1: Sesión de patinaje para todos

La lluvia que cayó durante la noche en Las Vegas y el intenso frío —por debajo de 15º tanto en pista como en el asfalto— propició que casi todos los pilotos incluso pese a disputar la clasificación con las semiinéditas ruedas de agua extrema, las azules, se deslizasen de forma intensa en pista. Algunos, incluso, hasta darse contra el muro.

Uno de ellos fue Álex Albon, que a falta de unos instantes se fue contra las protecciones de la última curva y protagonizó una espectacular vuelta a boxes con una suspensión rota y soltando chispas por debajo de su Williams. La tensión fue constante durante toda esta tanda, que acabó con Russell como el más rápido, seguido por Verstappen y un Fernando Alonso que supo aprovechar a su favor el escenario tan difícil. Carlos Sainz, a diferencia de su compañero, sí pudo pasar el corte a la Q2 con comodidad.

Los eliminados fueron el accidentado Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda y un Hamilton al que no le acompaña la suerte ni siquiera en condiciones así.

Q2: La apuesta de Stroll sale mal, pero...

Como en la Q1 el más rápido en la Q2 fue George Russell, todo un aviso a navegantes en esta clasificación que casi deja fuera a Oscar Piastri, uno de los candidatos al título.

El que más se la jugó aquí fue Lance Stroll. Aunque la pista no estuvo en ningún momento para ello, en Aston Martin decidieron montarle neumáticos intermedios. La sorpresa de todos se agotó cuando vieron que, como era previsible, apenas podía controlar el AMR25 y tampoco era más rápido. Si ya le cuesta en condiciones de seco, mucho más aquí. Fue, como ya se preveía, uno de los eliminados, aunque porque no dio tiempo a meterle temperatura a ese neumático: previsiblemente hubiera mejorado para colarse en el 'top diez' después.

Los eliminados fueron Hulkenberg, el citado Stroll, Ocon, Bearman y un Colapinto que dejó una de las imágenes de esta tanda, cruzando su Alpine casi en perpendicular a la trazada por una derrapada en lluvia. Tanto Alonso, octavo, como Sainz, tercero, pasaron relativamente cómodos a la Q3.

Q3: Heroico Sainz, imparable Norris

Como si un profeta hubiera sido, la apuesta de Stroll abrió la puerta a que todos los clasificados para la Q3 salieran con neumáticos intermedios. La aparición de un pequeño carril ligeramente seco ayudó a que el final de la sesión fuese más rápido e intenso en una tanda que, a diferencia de las habituales, fue a más de dos intentos.

Los candidatos al título ejecutaron con diferente rendimiento: Piastri y Verstappen fueron los inicialmente más rápidos, con Sainz en una inesperada tercera plaza, mientras Norris se quedaba un poco más lejos de lo que su condición de líder hubiera esperado… o eso parecía. Y es que el británico esperó al final de la tanda para dar un puñetazo en la mesa.

Las condiciones en progresiva mejoría propició que la pole se decidiese en los últimos instantes. Así, un heroico Carlos Sainz sacó lo mejor de sí para marcar una tercera plaza que sabe a mucho más, con Lando Norris desde la pole y Max Verstappen segundo. Apenas se quedó a cuatro centésimas Sainz del tetracampeón

Oscar Piastri no estuvo a la altura, otra vez, y partirá quinto. Se le pone cada vez más cuesta arriba al que hace no tanto era el líder con firmeza, que no solo tendrá que mirar hacia adelante —tiene a Russell cuarto—, sino también por los retrovisores: los agresivos Lawson y Alonso, que parte séptimo, quieren su cuota de protagonismo en este circuito.

