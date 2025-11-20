LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren. AFP
GP de Las Vegas

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

La disputa del GP de Las Vegas medirá realmente si el australiano es capaz de batirse en su peor momento con un Norris de dulce y un Verstappen que afronta su último tren

David Sánchez de Castro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

«Es extraño». Con estas dos escuetas palabras, Max Verstappen definió el final de la temporada 2025 que está protagonizando Oscar Piastri. No es casual ... que el neerlandés califique así la caída libre que ha sufrido el que, hasta el verano, era el gran candidato a ser su sucesor como vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

