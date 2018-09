GRAN PREMIO DE SINGAPUR Hamilton se viste de superhéroe El piloto británico Lewis Hamilton celebra la 'pole' que consiguió ayer en el circuito de Marina Bay, en Singapur. / EDGAR SU / REUTERS El británico consuma una de sus 'poles' más contundentes, por delante de Verstappen y de un desquiciado Vettel DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID. Sábado, 22 septiembre 2018, 23:51

Cuando Mercedes llegó a Singapur, rápidamente se puso el cartel de candidato y no de favorito. El trazado asiático, sobre el papel, se ajustaba mucho más a las condiciones y características de Ferrari y, si acaso, de Red Bull, pero no a las de los coches plateados. En los entrenamientos libres se cumplió con este guion, hasta el punto de que Lewis Hamilton encaró la clasificación desde una posición de retaguardia. O eso parecía.

El líder del Campeonato del Mundo no pudo elegir un día más propicio para hacer de superhéroe. Ayer se celebraba en todo el mundo el 'Día de Batman', en honor al caballero oscuro de Gotham. Y, como imbuido de una especie de superpoder, Hamilton se sacó de la manga una vuelta que nadie habría podido predecir. El 1:36.015, además de ser la vuelta más rápida de la historia de Singapur, le valió para que la 'pole' número 79 de su carrera deportiva fuera una de las más contundentes que se recuerdan. Dejar a tres décimas a Max Verstappen, su primer perseguidor, a seis a Sebastian Vettel, su gran rival, y a siete a Valtteri Bottas, su compañero con el mismo coche, es suficientemente elocuente para entender su vuelta.

Hamilton estaba exultante, y no le faltaba razón para estarlo. Incluso sin el error que le hizo perder la oportunidad de mejorar aún más en la segunda intentona de la Q3, probablemente no habría conseguido rebajar ese tiempo. Ni él mismo esperaba rebajar en casi dos segundos (1,7 exactamente) su tiempo con respecto al de la Q2. «La vuelta parecía magia. Realmente no sé de dónde salió», confesaba después.

Mucho más enfadado estaba Vettel, que sabe que no puede ceder ni un punto más ante Hamilton, y verse no sólo fuera de la 'pole', sino también de la primera fila, no es plato de buen gusto para él. Serio, notablemente decepcionado con su equipo y con él mismo, Vettel miraba incrédulo la tabla de tiempos. Además de verse lejos de Hamilton, Vettel también se encontró con que Verstappen y su excompañero Ricciardo están al acecho. Red Bull ha mostrado durante todo el fin de semana una competitividad extra, beneficiado por la idiosincrasia de un trazado en el que la unidad de potencia Renault no sufre tanto.

A por los puntos

En una clasificación razonablemente tranquila, máxime en un circuito con los muros tan cerca, el rendimiento de los pilotos españoles no fue tan bueno como los resultados en los libres habían hecho pensar. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pasaron a la Q3, para decepción sobre todo del madrileño, que esperaba superar el corte con relativa facilidad. «La pista evolucionaba y yo involucionaba», se lamentó.

Sin embargo, lejos de ser una mala noticia, tanto para él como para su amigo Alonso, quedarse a las puertas del 'top 10' es algo muy positivo. Podrán elegir neumáticos y marcar estrategia.