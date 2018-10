Hamilton saborea el champán de campeón Lewis Hamilton, ayer en el podio de Suzuka celebrando el triunfo en el GP de Japón. :: Behrouz MEHRI / Afp Carlos Sainz amarra un punto en Suzuka, mientras que Fernando Alonso, penalizado, queda lejos de los mejores en la carrera Tras su victoria en Japón, el británico logrará el título si gana en Estados Unidos y Vettel no es segundo DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID. Lunes, 8 octubre 2018, 00:30

Las imprentas cercanas a Stuttgart ya estarán preparando a partir de hoy las típicas camisetas conmemorativas en honor al quinto campeonato del mundo de Lewis Hamilton que, tras este domingo, lo tiene más a huevo que nunca. El británico culminó un fin de semana casi perfecto con la sexta victoria de las últimas siete carreras. Sólo se le ha escapado en este Gran Premio una de las sesiones de la clasificación, la Q2, por ocho centésimas, y la vuelta rápida de la carrera, que fue para Sebastian Vettel.

El alemán fue el gran perjudicado. Tiró una moneda al aire y no le salió bien, ni mucho menos. Después de una paupérrima clasificación de la que salió con el octavo puesto, y gracias, comenzó muy fuerte la carrera, luchando por llegar al menos al podio y ver qué podía hacer para evitar la inevitable victoria de Hamilton. Sin embargo, por el camino se encontró al piloto más duro de la parte alta: Max Verstappen. Y eso son palabras mayores.

CLASIFICACIÓN La carrera 1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 h 27 17.062 2 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 12.919 3 Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 14.295 4 Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 19.495 5 Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 50.998 .. 10 Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) a 1 vuelta 14 Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1 vuelta 1 L. Hamilton (GBR) Mercedes 331 Puntos 2 Sebastian Vettel (ALE) Ferrari 264 3 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 207 4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 196 5 Max Verstappen (HOL) Red Bull 173 .. 10 Fernando Alonso (ESP) McLaren 50 12 Carlos Sainz (ESP) Renault 39 Constructores 1 Mercedes 538 Puntos 2 Ferrari 460 3 Red Bull 319 4 Renault 92 5 Haas 84 6 McLaren 58 7 Force India 43 8 Toro Rosso 30 9 Sauber 27 10 Williams 7

Ya había demostrado que no le tiene miedo a nada unos giros antes. Cuando estaba pugnando por la tercera plaza con Kimi Räikkönen, en la chicane, se coló y no dudó en acortar la variante para salir a pista como si no hubiera nadie a su lado. Sí lo había, era un Ferrari y era el del campeón del mundo de 2007. Esta acción le costó 5 segundos de penalización, ya que los comisarios creyeron que había sacado de pista sin justificación al finlandés.

Ligeramente distinto es lo que ocurrió con Vettel. Verstappen llegó a 'spoon' por delante, con la trazada ganada claramente y el punto de frenada óptimo. Vettel pensó que el de Red Bull se achantaría si alargaba un poco más su entrada al vértice. y no lo hizo. Conclusión: Vettel y Verstappen se tocaron, pero fue el del Ferrari quien perdió más, ya que su coche acabó trompeando en la parte exterior de la curva, con el lateral seriamente tocado, y obligado a remontar desde el fondo de la parrilla. La acción le costó muy cara, y posiblemente sea el último clavo al ataúd de sus opciones al campeonato del mundo.

Si a esto le unimos unos Mercedes imposibles de cazar, el final de este episodio fue más previsible que una película alemana de mediodía en TVE: victoria de Hamilton, con Bottas segundo. Y eso que el escudero de Mercedes acabó la carrera con más nervios de los deseados, ya que sus neumáticos desfallecieron en plena lucha con Max Verstappen por la tercera plaza. Al final, resistió, pero no sin antes sudar de lo lindo al ver que el agresivo piloto de Red Bull venía con ganas de hincarle el diente.

Adiós agridulce para Alonso

Convidado a la fiesta entre Bottas y Verstappen fue Fernando Alonso. El asturiano no aspiraba a mucho en una carrera en la que salió decimoctavo, pero se le pusieron las cosas más complicadas después de la primera vuelta. Justo antes de que saliese el coche de seguridad (el toque de Verstappen y Räikkönen y otro de Leclerc con Magnussen dejó muchos trozos de carbono en pista), anunciaron que al español y a Lance Stroll les investigaban por ganar ventaja al salirse de pista. Los comisarios les castigaron a ambos: al español por saltarse la chicane (la misma del incidente entre Verstappen y Räikkönen) y regresar a pista atajando, y al canadiense por sacar al propio Alonso y dejarle sin hueco. Al final, la decimocuarta posición sin los cinco segundos de sanción no habría sido más que duodécimo, lo que a efectos prácticos no cambia mucho para un Alonso que ya está de despedida de la Fórmula 1. Aún no del público japonés, ya que la próxima semana tiene cita en Fuji con sus compañeros de Toyota en el Mundial de Resistencia.

Para Carlos Sainz fue una carrera algo mejor. El madrileño estiró al máximo su entrada a cambiar neumáticos, en una estrategia arriesgada pero a la postre acertada por parte de Renault, y pese al riesgo, acabó batallando por la décima posición con hombres como Ocon y Gasly. Al francés de Toro Rosso le arrebató la décima plaza en los últimos compases de la prueba, lo que le permitió amarrar un punto más. La labor del madrileño en las últimas carreras, con respecto a su compañero Hülkenberg (abandonó en Japón), notable: ha acabado por delante en cinco de las seis últimas.

Tras esta carrera, el título de campeón de 2018 queda visto para sentencia. A Lewis Hamilton le valdrá con ganar en Estados Unidos y que Vettel no sea segundo, algo que visto lo visto en las últimas citas, no es nada descabellado. Y en Austin, el trazado predilecto de Hamilton, hay pocos visos de que vaya a fallar. Vayan descorchando el champán.