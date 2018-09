Hamilton enmudece a los tifosi Lewis Hamilton celebra junto a los fans de Mercedes su triunfo en el Autodromo Nazionale de Monza ayer. :: Miguel MEDINA / AFP Monza no pudo ver ganar de nuevo a un Ferrari, Carlos Sainz fue noveno mientras que Alonso abandonó por un problema mecánico El británico gana en una vibrante carrera que se decidió en los últimos momentos DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:43

Las gradas, abarrotadas. Banderas rojas y amarillas ondeando en lo más alto en los cielos algo nubosos. Escudos con el 'cavallino rampante' por doquier. El escenario perfecto para vivir una victoria que hace demasiados años se le escapa a Ferrari en su casa... y que tendrá que esperar, al menos, un año más.

Y es que Lewis Hamilton ha demostrado este fin de semana que todo se le puede poner en contra, que él nunca se va a rendir. Ya pueden ponerle lluvia, viento, truenos, unos Ferrari en mejores condiciones o el 'susun corda', que él es capaz de ganar ahí donde pueda. Y eso que, en esta carrera, no le hacía falta un primer puesto para salir con un buen botín de Monza, ya que en la primera vuelta ya se encargó Vettel de autosabotear sus opciones. Con el inesperado Kimi Räikkönen como caudillo de las hordas ferraristas, Vettel trató de poner orden desde los primeros metros. El finlandés no le puso las cosas sencillas, así que trató de frenar como pudo el ímpetu de un Hamilton que sabía perfectamente que sólo desde la salida iba a poder batir a los hombres de rojo.

En la cuarta curva del circuito, la segunda chicane, se tiró al pico, le ganó la posición a Vettel... y este, en lugar de abrirse y dejar que la batalla se prolongase un poco más, trató de cerrarle. La consecuencia directa fue su propio alerón roto, un trompo y cualquier opción de victoria saltando por los aires.

Las esperanzas tifosi quedaron en manos de Räikkönen y del muro de Ferrari. Con todo lo que eso conlleva. Al principio les salió bien. Lewis Hamilton paró bastante más tarde que el finlandés, a golpe de vuelta rápida, pero se demoraron demasiado en pista y el campeón de 2007 empezó a recortar la ventaja que, momentáneamente, tenía el británico en pista. Dicho de otra manera: el 'undercut', esa táctica por la cual se intenta adelantar en boxes lo que no se consigue en pista, les salió mal a los de Mercedes. Entonces llamaron al escudero: era el turno de que Valtteri Bottas demostrase que ser un escudero no es, ni mucho menos, una deshonra.

Bottas sacrificó sus opciones con un objetivo: destrozar las ruedas de Räikkönen. Mientras que el de Ferrari veía cómo sus neumáticos se llenaban de ampollas, el de Mercedes se mantenía en pista para propiciar que su jefe de filas Hamilton cogiese al coche número 7. Cuando Bottas se fue a boxes, Räikkönen llevaba las ruedas para el arrastre, y Hamilton sólo tuvo que esperar a que el adelantamiento estuviera bien maduro para recogerlo. A falta de 8 giros, se deshizo del Ferrari y se encaminó hacia la quinta victoria en Monza.

Para Fernando Alonso volver a Monza siempre es especial. Aquí ha vibrado con los tifosi como nunca, y aún este fin de semana fue uno de los más vitoreados. Por eso le dolió ver cómo su McLaren decía 'no, no, esto no va' a las 10 vueltas de carrera. Un problema en el motor Renault le hizo abandonar en una carrera en la que tenía pocas esperanzas y que, sorprendentemente, había empezado con serias opciones de puntos. Algo mejor le fue la carrera a Carlos Sainz. El madrileño dio una lección de resistencia con los neumáticos superblandos, que le aguantaron más de 40 vueltas. Aunque acabó más lejos de lo que le hubiera gustado, noveno.